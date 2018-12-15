Türkçe Öğretmenin Ölümü Şüpheli Bulundu

Kilis
'te, bir Türkçe öğretmeninin ölümü şüpheli bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Züleyha Erkal, sözleşmeli Türkçe öğretmeni olarak çalıştığı Öncüpınar Ortaokulunda gelmeyince durumdan şüphelenen okul yönetiminin durumu polise bildirmesi üzerine Erkal'ın Ekrem Çetin Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı
Bulvarı Detay stüdyo evleri No: 2/24 sayılı adresteki evi İtfaiye
Müdürlüğünün yardımı ile açıldı. Kanepe üzerinde tek başına hareketsiz bir şekilde yatan Züleyha Erkal'in cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra otopsi yapılarak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep
Adlı Tıp Kurumuna gönderildi. - KİLİS
15 Aralık 2018 Cumartesi 11:11