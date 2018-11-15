Türkçe Öğretmenliği Öğrencileri Sahaya İndi

Türkçe Öğretmenliği bölümü öğrencileri, Umurlar Köyü okulu öğrencileri ile keyifli vakit geçirdiler. Okulun boş bir duvarına resimler çizen öğrenciler ayrıca ilkokul öğrencileri, ortaokul öğrencileri ve anasınıfı öğrencileri ile de çeşitli oyunlar oynadılar.

Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Ertan Örgen de okuldaki 7. ve 8. sınıflara üniversiteler hakkında bir konuşma yaptı. Öğrencilere kırtasiye ve spor malzemeleri hediye eden Türkçe Öğretmenliği öğrencileri, Balıkesir Valiliği Bengi Okuma etkinliği kapsamındaki etkinliğe de katıldı.