"Türkçe Yeterlik Sınavı" (TYS) Başvuruları Başladı

Türkiye başta olmak üzere Yunus Emre Enstitüleri'nin bulunduğu tüm ülkelerde eş zamanlı olarak yılda üç defa yapılan ve Türkçe yeterliğini belgelemek isteyen herkesin katılabildiği Türkçe Yeterlik Sınavı'nın başvuruları 3 Aralık itibari ile başladı.

26 Ocak 2019'da gerçekleştirilecek sınav, "Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni" kapsamında okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini ölçmek üzere üç oturumda gerçekleştirilecek. Adayların bu belgeye sahip olabilmeleri için B2, C1 ve C2 düzeylerinde bir başarı elde etmeleri gerekirken Türkçe Yeterlik Sınavı'nın son başvuru tarihi 28 Aralık 2018 olarak belirlendi. Türkçe Yeterlik Belgesi ile Türkiye'de herhangi bir kurumda okuma hakkı kazanan adaylara Türkçe hazırlık sınıfından muaf tutulma hakkı tanınırken Türkçe rehberlik veya tercümanlık yapmak isteyen yabancılara da bu alanda iş başvuru ve istihdam imkânı sunuluyor.