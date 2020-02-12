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Turkcell Çinli teknoloji şirketi Huwaei ile Mobil Hizmetleri için anlaşma imzaladı

Türkiye'nin en büyük özel telekom şirketi olan Turkcell'in Çinli teknoloji devi Huawei ile çarşamba günü yaptığı sözleşme ile 2019 yılındaki ortaklığa 2020'de de devam etme kararı aldı.

12.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:00Turkcell Çinli teknoloji şirketi Huwaei ile Mobil Hizmetleri için anlaşma imzaladı
Çinli teknoloji firması ve Turkcell Mobil Ekosistem İş birliği anlaşmasına imza atarak dijital alanda güçlerini birleştirdi.

Huawei Mobil Servisleri'nin (HMS) tanıtıldığı ve Turkcell'in kendi uygulamalarını bu platforma taşıdığını açıkladığı basın toplantısında, taraflar iş birliği anlaşması da imzaladı. Turkcell, HMS destekli Huawei telefon satış adedinin önümüzdeki dönemde 1 milyon olacağını açıkladı. Turkcell ayrıca, Huawei'nin HMS ekosisteminden karşılıklı olarak yararlanmak için iş birliği yapan ilk GSM operatörü oldu.
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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Huawei, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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