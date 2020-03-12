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Turkcell'de yeni YKB Bülent Aksu oldu

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu oldu.

12.03.2020 21:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:12
Turkcell'de yeni YKB Bülent Aksu oldu
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu oldu.

Turkcell tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yeni yönetim kurulu başkanının Bülent Aksu olduğu duyuruldu. Duyuruda yeni yönetim ve denetim komiteleri de açıklandı. Yönetim kuruluna daha önce bu görevde bulunmayan Afif Demirkıran, Nail Olpak ve Tahsin Yazar da atandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Bülent Aksu, Ekonomi

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