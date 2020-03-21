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Turkcell'den cep telefonu ve tabletleri hijyenik tutma rehberi

Turkcell koronavirüs salgınına karşı korunma önlemleri kapsamında cep telefonları ve tabletlerin nasıl temizlenmesi gerektiğini anlatan bir video klip hazırladı.

21.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:53
Turkcell'den cep telefonu ve tabletleri hijyenik tutma rehberi
Turkcell koronavirüs salgınına karşı korunma önlemleri kapsamında cep telefonları ve tabletlerin nasıl temizlenmesi gerektiğini anlatan bir video klip hazırladı.

Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen önlemlere ek olarak kişisel temizlik de büyük önem taşıyor. Sağlık uzmanları yeni tip koronavirüsün nesneler üzerinde de canlı kalabildiğine dikkat çekiyor. Cep telefonları ve tabletlerin de gün içerisinde en sık kullanılan teknolojik aletler arasında olduğunu hatırlatan uzmanlar, el hijyenine dikkat edilmediği takdirde virüsün birkaç saat boyunca telefon ve tablet yüzeylerinde canlı kalabildiği uyarısında bulunuyor. Ayrıca hijyen için doğru kimyasalların kullanılmaması durumunda elektronik cihazların zarar görebilme ihtimalinin de unutulmaması gerekiyor.

Turkcell bu kapsamda telefon ve tabletlerimizi, cihaza zarar vermeden nasıl yapabileceğimizi anlatan bir video hazırladı.

İşte 5 adımda cep telefonu ve tablet temizliği şöyle:

"Bir antibakteriyel temizleme spreyi alın veya küçük bir sprey şişesinin yüzde 70'ini eczanelerde bulabileceğiniz izopropil alkol, yüzde 30'unu distile su ile doldurun.

Telefonu veya tabletinizde, varsa tüm aksesuarları çıkarın. (kılıf, kulaklık, şarj aleti, kartlık gibi)

Karışımı mikrofiber bir bezin üzerine hafifçe püskürtün ve telefonun veya tabletiniz ile tüm aksesuarlarınızı iyice silin.

Kamera merceği gibi girintili bölümleri ise kürdan ya da kuru pamuklu çubuk ile temizleyip, bezle tekrar üzerinden geçin.

15 dakika kuruma süresinden sonra, aksesuarlarını geri takıp cihazınızı açabilirsiniz."

Cep telefonu veya tablet temizliğinde; ev temizlik ürünleri, sıkıştırılmış hava, aerosol sprey temizleyiciler, sert çözücüler: (aseton, benzen, toluen), çamaşır suyu, amonyak, aşındırıcı tozlar ve hidrojen peroksit gibi ürünlerin kesinlikle kullanılmaması gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca bu temizlik prosedürünün cep telefonları ve tabletlerin yanı sıra dizüstü bilgisayar gibi ekranı olan diğer cihazlar için de uygulayabileceğini kaydedildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler : TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Dünya Sağlık Örgütü, Güncel

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