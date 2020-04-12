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Turkcell'den uzaktan çalışan şirketlere evden çalışma çözümleri

Turkcell, evden çalışmayı destekleyen çözümleri ile hem iş yerlerine hem de çalışanlara destek oluyor.

12.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:52
Turkcell'den uzaktan çalışan şirketlere evden çalışma çözümleri
Turkcell, evden çalışmayı destekleyen çözümleri ile hem iş yerlerine hem de çalışanlara destek oluyor.
Turkcell açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle iş yerlerinin büyük ölçüde evden çalışma düzenine geçtiği bu dönemde, güçlü internet altyapısı şirketler için önem taşırken, evden iş hayatının devam etmesi için bu altyapı üzerinde çalışan ürün ve servisler de ön plana çıkıyor.
Bu noktada Turkcell, altyapısıyla sabit internetin yanı sıra 4.5G altyapısı üzerinden çalışan Superbox'ı da müşterilerine sunuyor.
Altyapısı sayesinde iş hayatının evden devam etmesine imkan sağlayan Turkcell, şirketlere uçtan uca evden çalışma çözümleri sunuyor.
Bu kapsamda Turkcell'in bulut çözümleriyle şirketler, verilerine uzaktan erişebilirken; yönetilen bilgi teknolojileri hizmetleri sayesinde bulut üzerindeki uygulamalarını uzaktan yönetmeyi de sürdürüyor.
Ayrıca kurumların ihtiyaçları doğrultusunda çağrı merkezi çalışanlarının evden işlerine devam etmesini sağlayan Akıllı Çağrı Merkezi çözümü de sunuluyor.
Tek Ofis ürünü ile şirketler, iş yerlerine gelen çağrıları cep telefonundan cevaplayabildiği gibi arama da yaparak görüşmelerini sürdürebiliyor.
Toplantılara evden devam edebilmesini sağlayan, video konferansların gerçekleştirmesi ve ofis uygulamalarının uzaktan yönetebilmesi için gerekli ürünler de Turkcell'in evden çalışma çözümleri arasında yer alıyor.
"Altyapımızla işlerin evden yürütülmesine katkı sağlıyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, binlerce şirketin faydalandığı ve evden çalışmaya imkan tanıyan çözümleri sayesinde bu dönemde de şirketlerin yanlarında olduklarını belirterek, "İnsanların yanı sıra şirketlerin de zor zamanlardan geçtiği bugünlerde güçlü internet altyapısının büyük önem taşıdığını gördük." ifadelerini kullandı.
Kovid-19 önlemleri kapsamında çok sayıda şirketin uzaktan iş yönetimi yaparak çalışmalarına evden devam etmeye karar verdiğini aktaran Özata, şunları kaydetti:
"Turkcell olarak bu süreçte öncelikli olarak eşsiz altyapımız ile onların yanında olarak işlerin evden de yürütülmesine katkı sağlıyoruz. Güçlü altyapımız sayesinde sunduğumuz donanımdan buluta, siber güvenlikten çağrı merkezi çözümlerimize kadar pek çok ürünü uçtan uca sunuyoruz. Öte yandan şirketlerimize, çalışanlarının gelişimine ve bu dönemdeki motivasyonuna katkı sağlayacağını düşündüğümüz eğitimleri Akademi platformumuz üzerinden online olarak veriyoruz. Önümüzdeki günlerde de şirketlerin değişen ihtiyaçlarını yakından gözlemleyerek onlara özel yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
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