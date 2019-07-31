Haberler» Ekonomi» Haber

Turkcell Dergilik'ten "Mizah Paketi"

Türkiye'nin en sevilen ve en çok okunan mizah dergilerini bünyesinde bulunduran Dergilik, şimdi yalnızca bu kategoriye özel bir paket hazırladı.

31.07.2019 11:24 Turkcell Dergilik'ten
Türkiye'nin en sevilen ve en çok okunan mizah dergilerini bünyesinde bulunduran Dergilik, şimdi yalnızca bu kategoriye özel bir paket hazırladı.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dijital yayıncılık platformu Dergilik, okuyucu alışkanlıkları ve zevklerini dikkate alarak oluşturduğu Mizah Paketi'ni kullanıcılara sunuyor.
Yerli, yabancı, haftalık ve aylık dergilerin yanı sıra yerel ve ulusal gazeteleri bünyesinde barındıran uygulama, eğlenmeyi ve gülmeyi sevenlerin en çok okudukları dergileri tek çatı altında topladı.
Bugüne dek 200 milyonun üzerinde yayının okunduğu Dergilik uygulamasında, mizah en çok tercih edilen kategori olma özelliğini koruyor.
Dergilik, okuyucularına yakın zamanda "Kadın" ve "İş Dünyası" gibi kategorilerde oluşturacakları yeni paketler de sunmaya hazırlanıyor. Turkcell'lilerin ek bir ücret ödemeden yararlanabilecekleri Mizah Paketi, farklı operatörlerin müşterileri için ilk 3 ay 2,99 TL'den sunuluyor.
Kullanıcılar 3 aylık deneme sürecinin ardından 5,99 TL'ye bu paketten faydalanabilecek. Turkcell müşterisi olmayan mizahseverler bu sayede yalnızca istedikleri içeriğe ulaşarak, okumak istemedikleri dergiler için ücret ödemeyecek.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:28   Maden, "Tüketicinin ayıplı mallara ilişkin birçok hakkı var"
15:27   KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 270 milyar dolara yükseldi
15:27   Xinhua-ABD ve Çin ticari görüşmeleri tamamladı, müzakereler Eylül'de devam edecek
15:27   Sardalyanın kilosu 15 liraya düştü
15:22   Gümüşhane'de ihracat rakamları
15:16   Sberbank, DenizBank hisselerini Emirates NBD'ye devretti
15:14   Hilton ve Alshaya Group, 70 Hampton by Hilton Oteli için el sıkıştı