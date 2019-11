Turkcell, elektronik atıklarla eğitime kaynak sağlayacak

Turkcell, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliğiyle Türkiye genelinde "Eğitime Dönüştür" projesini başlattı.Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, sürdürülebilirliği temel alan yeni bir proje başlattı. Turkcell çalışanlarından bayilerine, tedarikçilerinden müşterilerine tüm Türkiye'yi kapsayacak olan "Eğitime Dönüştür" projesi bir yandan çevrenin korunmasını ve doğal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlarken, bir yandan da çocukların eğitimine katkı sağlayacak.Proje kapsamında Turkcell mağazalarına yerleştirilecek olan "tekno atık" kutularında toplanan elektronik atıklar, bu ürünlerin toplanması ve geri dönüştürülmesi alanında yetkili olan TÜBİSAD tarafından ekonomiye kazandırılacak. Elde edilen gelirin tamamı, çocukların eğitiminde kullanılmak üzere Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) bağışlanacak."Bu çocuklarımız için 'ileriye dönüştürme' projesi"Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan sürdürülebilirliğin temel şirket stratejilerinin odağında bulunduğunu, Turkcell olarak daha yaşanabilir bir gelecek için sorumluluk aldıklarını belirtti.2030 yılına kadar elektrik tüketimlerini tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedeflediklerini aktaran Erkan, şunları kaydetti:"Müşterilerimize çevreci ve sürdürülebilir ürün alternatifleri sunmak için çalışmalarımızı bütün hızıyla sürdürüyoruz. Karbon ayak izimizi azaltmak için attığımız adımların sonuçlarını da her yıl fazlasıyla alıyoruz. Tüm bu çalışmalarımıza ek olarak başlattığımız 'Eğitime Dönüştür' projemiz için tüm müşterilerimizi ve bayilerimizi kapsayan bir elektronik atık seferberliği diyebiliriz.Devletimizin başlattığı Sıfır Atık projesindeki sorumluluğumuzun da bilinciyle tüm Türkiye'yi artık kullanmadıkları özellikle cep telefonu ve tablet gibi cihazlarını mağazalarımızdaki tekno atık kutularına atarak hem çevrenin korunmasına hem de çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz. Bu, çocuklarımızın eğitimi için çok önemli bir proje. Aslında bir 'ileriye dönüştürme' projesi.""Herkesi evlerinin atık kahramanı olmaya davet ediyoruz"TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca da bağışlanan her atığın eğitime önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak, "TÜBİSAD olarak Turkcell mağazaları kanalıyla toplama ağımızı 7 binden 8 bin 300'lere taşıyacağız. En önemlisi, daha çok atığı daha hızlı toplayabilir ve ekonomiye kazandırabilir hale geleceğiz. Herkesi Turkcell mağazalarına atıklarını getirmeye ve evlerinin atık kahramanı olmaya davet ediyoruz. Nitelikli gençleri yetiştirmek Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli." ifadelerini kullandı.TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise TÜBİSAD'la yaptıkları projede elektronik atıkları ekonomiye kazandırırken, 5 bin çocuğu da nitelikli eğitimle buluşturma fırsatı edindiklerini belirterek, "Turkcell'in de bu ağa katılmasıyla çok daha geniş kitlelere ulaşacağız. Daha fazla evsel ve bireysel elektronik atık ekonomiye kazandırılacak ve daha çok çocuğa nitelikli eğitim sunabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.İlk destek 6 bin 500 telefon ile Turkcell'denTurkcell mağazalarında daha önce gerekli hallerde müşterilere ikame telefon olarak verilmek üzere ayrılmış fakat artık kullanılmayan 6 bin 500 adet telefon da Turkcell personeli tarafından tekno atık kutularına atılarak projeye ilk destek verilmiş olacak.Turkcell mağazalarındaki tekno atık kutularına artık kullanmadığı elektronik cihazlarını atan herkese özel kampanya sticker'ı hediye edilecek.Bu sticker'ı #eğitimedönüştür etiketiyle sosyal medyada en yaratıcı görselle paylaşan bir kişiye her ay Huawei P30 Lite akıllı telefon hediye edilecek. Sosyal medya yarışması 5 ay boyunca devam edecek.