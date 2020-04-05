Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Turkcell, evdeki günlere müzikle eğlence katıyor

Turkcell, Türkiye'nin iyi seslerini sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor.

05.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:18
Turkcell, evdeki günlere müzikle eğlence katıyor

Turkcell, Türkiye 'nin iyi seslerini sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor. Evdeki zamana müzikle keyif katan #EvdeHayatVar konserlerinin bu akşamki konuğu Feride Hilal Akın olacak.


Dijital operatör Turkcell, #EvdeHayatVar projeleriyle evdeki yaşama değer katmaya devam ediyor. Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin son dönemde öne çıkan isimleri #EvdeHayatVar konserleriyle her akşam hayranlarıyla buluşuyor. Fizy ve TV+ uygulamaları üzerinden yayınlanan performanslar ünlü isimlerin evlerinden gerçekleşiyor ve yüz binlerce müziksever keyifli anlar yaşıyor. Can Ozan, Tepki, Simge, Ersay Üner, Bilal Sonses ve Irmak Arıcı gibi isimlerin yer aldığı performans serisi, bu akşam saat 21.30'da Feride Hilal Akın ile devam edecek. Akın'dan sonra ise Deeperise, Emircan İğrek ve Gripin evlere konuk olacak.


Sosyal medya üzerinden söylediği şarkılarla beğeni toplayan Feride Hilal Akın kısa sürede tüm listelerde de ilk sıralara yerleşti. Enbe Orkestrası ile imza attığı "Bilir Mi" sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına giren Akın, "Gizli Aşk", "Şehrin Yolu", "Yok Yok" ve "Kim" şarkılarıyla son dönemin en iyi seslerinden biri olarak gösteriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Turkcell, evdeki günlere müzikle eğlence katıyor - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı Ekonomi
Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı
İstanbul’da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi Ekonomi
İstanbul'da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Ekonomi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Ekonomi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Honda ve General Motors’dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler Ekonomi
Honda ve General Motors'dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Ekonomi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağıyor! İşte toplanan miktar Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:07: KTO destek uygulamalarını üyelerine duyurdu - Ekonomi 13:04: Renault, ilk çeyrekte liderliği sürdürdü - Ekonomi 12:58: fizy ve TV+ konserlerinin konuğu Feride Hilal Akın - Ekonomi 12:50: Turkcell, evdeki günlere müzikle eğlence katıyor - Ekonomi 12:22: Özel diş hekimlerinden mali destek isteği - Ekonomi 11:16: Toyota CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet - Ekonomi 09:39: Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber 21:08: Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak - Ekonomi 16:58: Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı - Ekonomi 14:06: Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek - Ekonomi 12:29: Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu - Ekonomi