Turkcell Geleceğe Dijital Servisleriyle Damga Vuracak

25. yılını kutlayan Turkcell, sıradışı bir etkinliğe imza atarak eski yöneticilerini bir araya getirdi. Turkcell'in yöneticileri, kurulduğu günden bugüne şirketin nasıl dünyanın büyük operatörlerinden biri haline geldiğini anlattı. Türkiye'nin ilk GSM operatörü ve kurulduğu günden bu yana sektöründe ilklerin öncülerinden olan Turkcell, 25'nci yılını çok özel bir etkinlikle kutladı. Etkinlik kapsamında şirketin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçen üst düzey yöneticiler bir araya geldi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun ev sahipliği yaptığı toplantıya, şirketin kurucularından Murat Vargı'nın yanı sıra Osman Berkmen,eski genel müdürler Cüneyt Türktan, Muzaffer Akpınar ve Süreyya Ciliv katıldı. Turkcell'e 25 yıldır hizmet veren Genel Müdür Yardımcısı İlter Terzioğlu ise etkinliğin sunuculuğunu üstlendi."TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ" Şirketin çeyrek asırlık zirve öyküsünün anlatıldığı toplantıda konuşma yapan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, "Aramızda GSM fikrini Türkiye'ye getiren, bu fikri değerli bulup geliştiren çok değerli iş adamlarımız ve dostlarımız var. Murat Vargı, Osman Berkmen ve Mehmet Emin Karamehmet'e, şirketimizin bu günlere gelmesi için gece gündüz akıl teri ile alın terini karıştıran dört genel müdürümüze, mesai arkadaşlarımıza, tüm kurucu ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Enflasyonla mücadelede öncü rol üstlendik. Turkcell teknolojiyi sürekli üreten bir şirket olarak birim maliyetleri düşürmüştür. Örnek olarak Türkiye'de manşet enflasyon yüzde 11,5 seviyesindeyken sektörümüzde bu oran yüzde 3,9 olmuştur. Şirket, enflasyonla sürekli mücadele vermekte olup bunda başarılı olmuştur" şeklinde konuştu."SON 5 YILDA 26 MİLYAR YATIRIM YAPTIK" Son 5 yılda 26 milyar yatırım yaptıklarını dile getiren Akça, "Hazine'ye sağladığımız vergi ve yasal sorumluluklar karşılığı 35 milyar TL'ye ulaştı. Yurtdışından uzun vadeli finansman temin edecek çalışmalarımızla önemli bir başarıya imza atarak ülkemize 3.3 milyar dolar döviz girişi sağladık. AR-GE çalışmalarımız 1000 mühendisimizle devam ediyor. Bu noktada önümüzde 5G'ye geçiş süreci var. Biz bu süreci kararlılıkla yürüterek, entegre iletişim çözümleri üreterek birçok sektörde ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunu yapabilmek için 5G'yi verimli kullanmak gerekiyor. Bunun için güçlü bir fiber altyapıya ihtiyaç var. Bu noktada protokolü imzalanan Ortak Altyapı Şirketi'nin acilen işe başlaması gerekiyor. 5G şebeke altyapı yatırımı da ortak olmalıdır. Ortak kule şirketi anlayışı ile çalışmak gerekmektedir. Bu üç uygulamanın Türkiye ekonomisini 10 milyar dolarlık yükten kurtaracağı açıktır" ifadelerini kullandı. Telekomünikasyonun stratejik bir sektördür olduğunu belirten Akça, "Milli ve yerli anlayışla yönetilmelidir. Bizim bu konudaki duruşumuzu ifade eden "Türkiye'nin datası Türkiye'de kalmalı" sözü lafta kalmamalı tam olarak hayata geçirilmelidir. Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı şirketlerin dijital servislerini kullanan vatandaşlarımızın ürettikleri veriler Türkiye'de tutulmalıdır. Bunun için gerekli regülasyon tedbirleri alınmalı ve mevzuat oluşturulmalıdır. Geçtiğimiz yılın sonunda kurduğumuz Turkcell Vakfı ülkemizin teknoloji üreten ülke olma yolculuğunda rol alacak bilim insanları ve vasıflı iş gücü yetiştirilmesine katkı sunacaktır. Ekonomik sosyal ve kültürel değerler üreten projeleri hayata geçirecek olan vakfımız temel insanı değerlerin ve kendi kültür değerlerimizin yaşanarak yaşatılması için projeler üretecektir. Şirketimizin 25'inci yılının hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.TERZİOĞLU: "ÜLKEMİZE GÜVENDİK, ÇEYREK ASIRDIR ZİRVEYİ BIRAKMADIK" Şirketin 25 yılda klasik bir telekom operatöründen dünyaya teknoloji ihracatı yapan dünyanın ilk dijital operatörü unvanına sahip dev bir şirkete dönüştüğünü vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise şunları söyledi:"Bugün bizim için son derece önemli bir gün. 25'inci yılımızı kutladığımız bu toplantıda şirketimizde emeği geçen çok değerli kurucularımızı ve eski genel müdürlerimizi ağırlayarak Turkcell'in bugünlere nasıl geldiğini, kendilerinden birebir dinleme şansına sahip olduk. Şüphesiz ki anlatıldığı üzere Turkcell bugünlere kolay gelmedi. Başta sadece ses hizmeti sunan geleneksel bir operatörden, 1440 stratejimiz kapsamında geliştirdiğimiz ve bugün dünya çapında kullanılan BiP, fizy, TV+, Dergilik, lifebox gibi yerli ve milli dijital uygulamalarıyla dev bir şirkete dönüşmüş durumdayız. Bu dönüşümü sağlamamızdaki en büyük faktörlerden biri olan bu uygulamalarımızı hayata geçirirken önümüze birçok engel çıkarıldı. 'Yapılmışı varken neden yapıyorsunuz?', 'Bunlar kullanılmaz' denildi. Ancak biz bu topraklardan çıkan bir şirket olarak ülkemize ve kendi insanımıza güvenerek kimseyi dinlemedik. Yolumuzda emin adımlarla ilerledik. Bu sayede dünyaya teknoloji ihracat eder hale geldik. Bugün 3 kıtada 9 operatör dijital servislerimizi bizden alıp toplam 39 ülkede kendi müşterilerine sunuyor. Bu sayede Türkiye'nin uygulamalarıyla yaklaşık 320 milyon kişinin yaşadığı bir pazara açılmış olduk. Ayrıca dünyanın çeşitli ülkelerindeki birçok operatör de dijital servislerimizi almak için bizimle görüşüyor. Tüm bu başarılı çalışmalarımızla sadece Türkiye'de değil dünyada üst üste üç yıldır en fazla büyüyen operatör olduk". Zirve yolculuğunda emeği geçen tüm eski yöneticilere teşekkür eden Kaan Terzioğlu, şirketin bugünlere gelmesindeki en büyük paylardan birinin de müşterilerinin teveccühü ve desteği olduğunu belirterek, çeyrek asırdır olduğu gibi,Türkiye için üretmeye ve değer katmaya devam ederek durmadan çalışacaklarının altını çizdi."4 KITADA 9 AYRI ÜLKEDE 320 MİLYON MÜŞTERİ GRUBUNA HİZMET VERMEYE BAŞLADIK" Toplantıda İHA'ya açıklamalarda bulunan Terzioğlu şu açıklamalarda bulundu: "Burada aslında 25 yılın kat üstüne kat çıkmanın hikayesi vardı. Fikir aşamasından uygulamanın her noktasına kadar kimler şirketimize katkı yaptıysa hepsi bir araya geldi. Murat Vargı, Osman Berkmen, eski genel müdürlerimiz Cüneyt Türktan, Muzaffer Akpınar ve Süreyya Ciliv buradaydı. Hep beraber Turkcell'in hikayesini anlattık. Şirketin Türkiye'de nasıl bir başarı hikayesi olduğunu anlattık. Bundan sonra da şirketin dijital operatör vizyonu ve 1440 stratejisiyle dünyaya nasıl yayılacağını konuştuk. Çok keyifliydi. Nice 25 yıllara diyorum. Şirketimizin hikayesi bütün dünyada ilgi çekiyor. Dünyanın birçok operatörü bize geliyorlar, bizden bir anlamda başarılı hikayemizi dinliyorlar. DO 1440 stratejisini, dijital operatörü ve 32 dakikalık geleneksel telekom ilişkilerini, müşterilerine 1440 dakikaya evrilmek üzere yaptığımız anlık mesajlaşma uygulamalarını, müzik platformlarını, televizyon platformlarını, dijital yayıncılık uygulamalarını ve arama motorlarını bizden dinliyorlar, onlarla iş birlikleri yapıyoruz. Şu anda da 4 kıtada 9 ayrı ülkede 320 milyon müşteri grubuna hizmet vermeye başladık".GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DENEYİMLER ANLATILDI Şirketin kuruluşundan bu yana başarı hikayesinin ilk ağızdan anlatıldığı toplantıda söz alan ve kuruluş dönemine dair anılarını paylaşan Murat Vargı, şirketin bir dönem yaşadığı ortaklık yapısındaki duruma da değinerek, "Bu durumu görüp harekete geçerek Turkcell'in önünü açtıkları için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a teşekkür ederim" dedi. Konuşmasında yeni teknolojilere de değinen Vargı şöyle devam etti: "Dünya yapay zekanın yaygınlaşması ile değişiyor ve veri çok önemli hale geldi. Kaan Terzioğlu'nu bu alanlarda attığı adımlar ve Barselona'da aldığı uluslararası ödülden ötürü tebrik ederim". Şirketin eski genel müdürlerinin de kendi dönemlerini anlattığı etkinlikte söz alan, şirketin 1994-2001 arası genel müdürü Cüneyt Türktan konuşmasında, "Şirketin ilk yıllardaki hızlı büyümesinin yanı sıra şirkette kurumsallaşmayı sağlayabilmek için de çok çalıştık. Altyapımızı kurduktan sonra istihdamı her ay 100 artırmaya başladık. Çalışanlarımıza eğitimler verdik. Şirketin başarı yolculuğunda benimle çalışan tüm arkadaşlarıma, benden sonra bu görevleri üstlenenlere bu 25 yıllık yolculuk için çok teşekkür ediyorum" dedi. 2002-2006 yılları arasında genel müdürlük görevini sürdüren Muzaffer Akpınar ise şunları söyledi: "Göreve başladığım ilk dönemde New York Borsası'na kote bir şirkette çalışmanın inceliklerini öğrenerek, büyük bir heyecan ve keyifle çalıştık. Kurumsallaşma yolunda, çalışanlarımıza yaptığımız yatırımlar ve güçlü altyapının üzerinde yükselerek hızlı bir büyüme dönemi yaşadık. İnsana yatırım, takıma yatırım çok önemli. Bunu hep önceliğimiz olarak aldık. Başarı yolunda Turkcell'e daha birçok 25 yıl diyorum". Akpınar'ın ardından Turkcell'de 2007- 2015 yılları arasında genel müdürlüğü yürüten Süreyya Cilivde, "Turkcell yıllarımı beni çok mutlu eden, milletime, insanlığa en fazla katkıda bulunduğum dönem olarak görüyorum. Teknoloji ile ülkemize değer katıyoruz, reklamlarımızla müşterilerimizin kalbine dokunuyoruz ama özünde hep şuna inandık; 'İşimiz teknoloji, işimiz insan'. Turkcell'le gurur duyuyorum, tüm Turkcell yöneticilerini bu başarının devamını sağladıkları için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.(İHA)