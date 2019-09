Turkcell Genel Müdürü Erkan, Dünya Mobil Operatörler Birliği'ni ziyaret etti

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 5G'ye geçiş için ortak altyapının olmazsa olmaz olduğunu belirterek, "Ortak altyapıyı, bugünleri düşünerek yıllar önce dile getiren ilk biz olduk. Bugün geldiğimiz nokta bizim ne kadar haklı olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor. Dünyada birçok ülke artık altyapıları ortak hale getiriyor, üstyapıda rekabet ediyor" dedi.Dünya mobil iletişim sektörüne yön verenlerin buluştuğu Dünya Mobil Operatörler Birliği'nin (GSMA) Londra'daki merkezini ziyaret eden Erkan, Birliğin üst yönetimiyle bir araya geldi. Erkan, burada birliğin çalışanlarına hitaben bir konuşma da yaparak Turkcell'in Türkiye 'nin dijital ekonomisinin gelişimi için attığı adımları anlattı. Murat Erkan, ziyarette sektörün geleceğine yön verecek olan 5G alanında yapılması gerekenler üzerinde fikir alışverişinde de bulundu. Ziyaret öncesinde ise Londra'da gazetecilerle bir araya gelen Erkan, sektördeki güncel konular ve Turkcell'in hedeflerine ilişkin açıklamalar yaptı."Ortak altyapı için zaman kaybetmeyelim"5G'ye geçiş için ortak altyapının olmazsa olmaz olduğunu belirten Erkan, "Ortak altyapıyı, bugünleri düşünerek yıllar önce dile getiren ilk biz olduk. Bugün geldiğimiz nokta bizim ne kadar haklı olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor. Dünyada birçok ülke artık altyapıları ortak hale getiriyor, üstyapıda rekabet ediyor. Önümüzde bir 5G çağı var. 5G sadece bir mobil teknoloji değil, aslında tüm sektörlerin uçtan uca dijitalleşmesi demek. Türkiye'nin 5G ile birlikte yeni bir sıçrama yapabileceğine inanıyorum. O nedenle bizim ortak altyapı, fiber gibi konuları bir an önce çözüme kavuşturup, ortak altyapı üzerine neler yapabiliriz ona bakmamız lazım. Artık hem mevcut altyapıyı ortak kullanmak hem de yeni altyapı çalışmalarını ortak yapmak için artık fazla zaman kaybetmemeliyiz." ifadelerini kullandı.Erkan, ülke ekonomisinin kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlayacak yöntemlerle ortak fiber altyapısının hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:"5G ile birlikte artık altyapıyı ortak kullanmayı değil ortak oluşturmayı konuşuyor olmamız gerekiyor. Aklın yolu bir. Yurt dışında birçok operatör 5G altyapısını ortak oluşturma konusunda anlaşmalar yapıyor. Örneğin, Avrupa'da ortak altyapı anlaşmaları 2010'dan bu yana 10 katına çıktı. İspanya'da, İngiltere'de başı çeken operatörler altyapılarını genişleteceklerini açıkladı. Türkiye'de Turkcell olarak Türksat ve Vodafone Türkiye ile paylaşıma başladık. Şu anda Türksat altyapısı üzerinden hizmet verdiğimiz yaklaşık 30 bin müşterimiz mevcut. Haneye erişim sayımız bu sayede 3,4 milyondan 6,5 milyona geldi. Ayrıca fiber şebekemizi 21 şehirden 28'e taşıdık. Ancak bunları biz yeterli görmüyoruz. Bunun için ülke çapında bir eylem planı gerek. Türkiye kazanacaksa biz Turkcell olarak her adımı atmaya hazırız.""Türkiye 5G fırsatını değere dönüştürmeli"Turkcell'in teknolojideki öncü rolünü 5G alanda da sürdürmek için aralıksız çalıştığını kaydeden Erkan, "5G'de hem Türkiye'de hem de dünya çapında ilkleri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Hatta son olarak İstanbul Tepebaşı'ndaki mağazamızda 5G'yi cep telefonlarıyla buluşturarak 2.2 Gbps hızları aşıp dünya rekoru kırdık. Ayrıca yerli 5G çalışmalarınıza destek oluyoruz. Bir yandan 5G alanında yerli teknolojilerin geliştirilmesi için oluşturulan girişimleri desteklerken diğer yandan da üniversitelerimizle de bu alanda çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.Tüm bu çalışmaları Türkiye'nin 5G fırsatını değere dönüştürmesi ve bu alanda da dünyada söz sahibi olmasına katkı sağlamak için yaptıklarını kaydeden Erkan, çünkü 5G küresel arenada ciddi bir rekabet unsuru olacağını ve bu konuda önde olan ve standartları belirleyen ülkelerin gelecek dönemde söz sahibi olup geleceği şekillendirecek güce ulaşacaklarının aşikar olduğunu söyledi. Erkan, "Bu yüzden 5G'nin öncülerinden biri olmak çok önemli. 5G'nin her ülkede eş zamanlı olarak hayata geçemeyecek olması bu alandaki rekabeti daha da önemli hale getiriyor. Global ölçekte hazırlanan raporlardaki öngörüye göre 2024 yılına kadar 1,9 milyar aboneyle, dünyadaki popülasyonun yüzde 22'sinin 5G kullanması bekleniyor. Türkiye bu yüzden 5G fırsatını değere dönüştürmeli." değerlendirmesinde bulundu."Dijital uygulamalarımız dünyanın gözdesi"Erkan, Türkiye'de geliştirdikleri dijital uygulamaların dünyada diğer operatörler tarafından yakından takip edildiğini belirterek dijital ihracat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: "Biz TV+'ı 2013 yılında, BiP'i 2014 yılında geliştirmeye başladık. Aradan geçen 6-7 senede bugün elimizde milyonlarca kullanıcısı olan 20'den fazla dünya klasmanında uygulama var. Bizim kendi dijital uygulamalarımızı geliştirmemiz telekom şirketlerinin OTT'ler ile rekabet edebileceklerini göstermesi bakımından da dünyada ilk hamle oldu. Üstelik diğer operatörler bu uygulamaları alıp kendi altyapılarına entegre ederek, kendi müşteri datalarını kendi şebekelerinde ve veri merkezlerinde saklayarak kullanabilir durumda. Bugün 38 ülkeden 9 farklı operatör bizim uygulamalarımızı müşterilerine sunuyor. Önümüzdeki yıllarda bu ülkelerin sayısının hızla artacağına inanıyorum." Turkcell'in gelecek dönemdeki hedeflerinden de söz eden Murat Erkan, "Turkcell olarak yeni nesil teknolojilere yönelik yatırım ve çalışmalarımız hız kesmeden sürecek. Bu kapsamda 5G'nin yanı sıra yapay zeka, robotik teknolojiler, Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, büyük veri, akıllı teknolojiler, siber güvenlik ve bulut teknolojileri odaklanacağımız konular arasında yer alacak. Dijital İş Servisleri şirketimiz ile sunduğumuz yeni nesil çözümler sayesinde kamu ve özel sektörün dijital dönüşümüne katkı sağlayarak dijital ekonomimizin gelişimine destek oluyoruz. Bu alandaki başarımız rakamlara da yansıyor. 6 ayda bu alandaki gelirimizi yüzde 62 artırarak 693 milyon TL'ye çıkardık." şeklinde konuştu."Paycell ile ilkleri hayata geçiriyoruz"Dijitalleşmenin finansal ayağındaki dönüşümde de Paycell markası ile iddialı olduklarını dile getiren Erkan şunları söyledi:"Türkiye'nin en büyük ödeme platformu olmayı hedeflediğimiz Paycell'le birçok ilki hayata geçirdik. Artık Turkcell müşterileri Paycell uygulaması ile mobil cihazları üzerinden şehir içi taşımacılıkta kullanılan İstanbulkart'larına yüklemeleri kolaylıkla yapabiliyorlar ve isterlerse Turkcell faturalarına yansıtabiliyorlar. Aktif kullanıcı sayısı 6 ayda 4 kat artan Paycell Kart'a "harçlık kart" olarak tanımlanabilme özelliğini getirerek, ebeveynlerin hayatını kolaylaştırdık. Yine Paycell Kart ailesine, "Nakit Çeken Kart"ı ekleyerek yüklenen miktarın nakit olarak çekilebilmesi özelliğini getirdik. Bu alanda geliştirdiğimiz ve bugüne dek 4 milyon kez indirilen Paycell uygulaması üzerinden artık sadece cep telefonu numarasıyla 7/24 para transferi yapmak da mümkün. Ayrıca Paycell ile destek verdiğimiz İstanbulkart ve yemek kartı özelliklerini tek bir kartta buluşturan milli yemek kartı projesi Paye Kart, üye iş yeri sayısını her geçen gün artırıyor.""Türkiye hızlı ve kaliteli interneti tercih ediyor"Turkcell Genel Müdürü Erkan, Türkiye'nin gerçek anlamda kaliteli ve hızlı interneti istediğini belirterek, "Bunun en büyük göstergelerinden biri de müşterilerimizin mobil üzerinden genişbant fiber hızında internet hizmeti verdiğimiz ürünümüz Superbox'a gösterdiği yoğun ilgi. 2. Çeyrek sonu itibariyle 130 bin Superbox abonemiz bulunuyor. Bu alanda rakipsiziz. Türkiye'deki yegane kablosuz geniş bant hizmetini Superbox ile veriyoruz. Ama bu dijitalleşen Türkiye için yeterli bir çözüm değil. Geleceğin Türkiye'si için ortak altyapıya destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.Müşterilerini dinlediklerini ve onların ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunduklarını vurgulayan Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu anlamda en yeni örneğimiz ülkemize gelen turistlerin rahatça haberleşmeleri için hazırladığımız özel Turist Tanışma Paketi. Paketin içinde bir ay boyunca geçerli 20 GB internetin yanı sıra ülkemizde misafir olan turistlerin yurt dışındaki yakınlarıyla iletişim kurmaları için BiP'te geçerli 30 GB internet de yer alıyor. Paketi alanlara WhatsApp uygulamasından da sınırsız mesajlaşma olanağı sunuluyor. Hatta geçtiğimiz ay Liverpool ve Chelsea arasında Türkiye'de oynanan Süper Kupa finali için ülkemize gelen taraftarlara bu paket ile birlikte maç gününe özel sınırsız internet de sunduk. Kısa zamanda bu çözümümüz yabancı misafirlerimiz tarafından da büyük ilgi gördü. Ağustos ayı itibariyle bu hizmeti alan toplam turist sayısı yaklaşık 30 bin oldu."