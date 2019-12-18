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Turkcell Genel Müdürü Erkan, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

18.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:45
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Bağlıkaya, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.
Erkan, "haber" kategorisinde Bülent Ersöz'ün, Tu¨rkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan ve du¨zenlenen to¨renle Akdeniz'e dogˆru yola c¸ıkan Yavuz'un, C¸anakkale Bogˆazı'ndan gec¸tiği sırada çektiği "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğrafa oy verdi.
"Yaşam" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın, Türkiye'nin bu yıl 3. Ulusal Bilim Seferi'ni düzenlediği Antarktika'da çektiği "Bilim ve barış kıtası" başlıklı fotoğrafı beğenen Erkan, "spor" kategorisindeki oyunu ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğrafı için kullandı.
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Murat Erkan, "AA'nın bu güzel yarışmasına katılmaktan büyük keyif aldım. Birbirinden güzel fotoğraflar vardı, seçmekte zorlandım. Gönlümden geçen, bana hitap eden fotoğrafları seçtim. Harika bir çalışma, emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Turkcell Genel Müdürü Erkan,

Anadolu Ajansı, Murat Erkan, Güncel

Kaynak: AA


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