Turkcell Genel Müdürü Olan Murat Erkan Kimdir ?

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, 1 Nisan 2015'te Turkcell Genel Müdürü olarak atanan Kaan Terzioğlu'nun, bugün itibarıyla görevinden ayrılma kararı aldığı bildirildi. Yerine vekaleten atanan kişi yine Turkcell 'de satıştan sorumlu genel müdür Murat Erkan oldu. Akıllara hemen Murat Erkan'ın kim olduğu sorusu geldi. Peki, Murat Erkan Kimdir? Merak edilen detaylar haberimizin devamında...

MURAT ERKAN KİMDİR?

Murat Erkan, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 2010 yılında Harvard Business School'da Stratejik Pazarlama Programını tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına Toshiba'da başlayan Murat Erkan, Biltam Mühendislikte Uygulama Mühendisi olarak görev almış, ardından Türkiye'nin ilk "Sistem Mühendisi" olarak Cisco Türkiye'de görev yapmıştır. Cisco Systems'da Teknoloji, Satış, İş geliştirme ve Kanal yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2006 yılından itibaren Aneltech'de Telekom, Mobil, ICT, savunma sanayi ve endüstriyel ürünler sektörlerine yönelik çözümlerin İş Birim Yöneticiliği görevini sürdüren Murat Erkan Haziran 2008'de Turkcell'e Superonline Genel Müdürü olarak katılmıştır. Murat Erkan Aralık 2015 itibarıyla Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

Turkcell Genel Müdürlüğü'ne Vekaleten Atanan Murat Erkan

KAAN TERZİOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Kaan Terzioğlu görevinden ayrılma kararı ile ilgili olarak şunları söyledi: "Turkcell'de görev yaptığım 4 yıla yakın dönem boyunca, Türkiye'nin lider mobil operatörünü dünyanın ilk dijital operatörüne dönüştürdük ve Telekom sektöründe örnek gösterilen bir firma haline geldik. Bu dönemde, ülkemize, paydaşlarımıza ve müşterilerimize değer yaratmak için onlarca yıllık iş tecrübesine sahip profesyonellerimizden, iş hayatına yeni atılan Genç Yeteneklerimize kadar bir takım olarak durmadan çalıştık. Bu güçlü takımın daha yeni rekorlara ve başarılara imza atacağına inancım tamdır."