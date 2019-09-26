Turkcell, güneş enerjisiyle iletişimi her yere taşıyor

Turkcell, geliştirdiği Portatif Solar Saha çözümüyle nüfusu belirli dönemlerde yoğunlaşan ve enerji kaynağı bulunmayan bölgelerde kaliteli iletişim hizmeti sağlıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, ülkenin her köşesinde kaliteli iletişimi sunabilmek için ürettiği çözümlere bir yenisini ekledi. Portatif Solar Saha, üzerinde bulunan güneş panelleri sayesinde mobil haberleşmeyi sağlayan iletişim ünitelerine enerji sağlayarak kesintisiz ve kaliteli iletişimi ihtiyaç duyulan her noktaya taşıyor.

Çevre dostu özelliğiyle öne çıkan Portatif Solar Saha, sahil şeridinden yaylalara kadar birçok noktada binlerce kullanıcıyı kesintisiz konuşturuyor ve yüksek hızla internete bağlıyor. Dağ, yayla ve sahil şeridi gibi sabit enerji hizmeti bulunmayan ama nüfusu belli dönemlerde hızla artan bölgelerde kaliteli iletişim çözümü sağlanıyor.

İlk portatif solar saha kurulumunu Antalya'da yapan Turkcell, Kaş-Kalkan turizm yolu ve dünyaca ünlü Kaputaş plajında Turkcell kalitesini müşterilerine ulaştırdı.

Öte yandan, enerji kaynağına erişimin kısıtlı olduğu Ordu Beytabı Yaylası'nda ve Bursa'nın Gürsu ilçesi Ericek göletinde Portatif Solar Saha çözümünü sunan Turkcell, son olarak 3 bin 415 metre yüksekteki Karçal Dağı'nın yaylalarından Artvin Borçka Beyazsu Yaylası'nda bu hizmeti kullanıcılarla tanıştırdı.

Portatif Solar Saha sayesinde, bu bölgede de servis veren tek operatör olan Turkcell, yeni ürününe resmi olarak patent başvurusunda da bulundu.

Turkcell Antalya, Bursa, Ordu ve Artvin'de kurulan bu dört portatif solar saha sayesinde, günlük ortalama 16 bin 620 dakika görüşme, 135 GB data transferi imkanı sunarken, bu hizmetten günde ortalama 10 bin 277 kişi faydalandı.

"Sürdürülebilirliği destekleyen inovatif bir çözüm geliştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Turkcell olarak müşterilere kaliteli iletişim hizmetini her an her yerde sunabilmek için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini, bu doğrultuda farklı çözümler geliştirdiklerini kaydetti.

Yenilenebilir enerji teknolojilerine yapılan yatırımların önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceğini bildiren Sezgin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nüfusun dönemsel olarak arttığı ve enerji kaynaklarının erişemediği bölgelerde oluşan ihtiyaç için geliştirdiğimiz Portatif Solar Saha çözümü de bu inovatif çalışmalarımızın bir ürünü. Halihazırda 4 ilde farklı lokasyonlarda kurulumunu sağladığımız bu iletişim istasyonları çevre dostu oluşuyla da ön plana çıkıyor. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği bu çözümle sürdürülebilirlik hedeflerimize de katkı sağlıyoruz. Sahalarımıza kurduğumuz güneş panelleri ve rüzgar türbinleri sayesinde yıllık yaklaşık 480 MWh elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretiyoruz."

Kaynak: AA