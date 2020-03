Turkcell'i seçen şirketler verisini uzaktan yönetiyor

Turkcell, " Türkiye 'nin verisi Türkiye'de kalmalı" prensibiyle hareket ederek dünyanın en gelişmiş veri merkezlerini inşa ettiklerini, bir çok şirkete veri merkezini imkanı sunduklarını kaydetti.Turkcell'den yapılan açıklamada, Turkcell'le birlikte aralarında Türkiye'nin en büyük şirketlerinin de olduğu 1600'den fazla müşteriye veri merkezini uzaktan yönetme imkanı sunduklarını bildirdi.Bu sayede şirketlerin 7/24 kesintisiz hizmet alarak iş sürekliliğini sağladığı, mekandan bağımsız olarak sistemlerine erişerek çalışmalarını evden de sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, aynı zamanda olağan dışı durumlarda alanında uzman Turkcell mühendisleri tarafından uzaktan destek verilerek saniyeler içerisinde sorunların çözüldüğü belirtildi.Açıklamada, bu alanda 2 milyar TL yatırım yapan Turkcell'in, şirketlere ve kamu kurumlarına bulut ve veri merkezi hizmetleriyle tamamen kendi kendilerine ve uzaktan yönetebildikleri çözümlerin sunulduğu anımsatıldı.Sunulan sanal veri merkezi hizmetiyle Turkcell'in, kurumsal müşterilerine uçtan uca tüm altyapı servislerini içeren sanal bir kaynak havuzu sağlayarak mekandan bağımsız veri merkezi yönetimi sağladığı vurgulanan açıklamada, "Bununla birlikte iş sürekliliği ve yedekleme servisleriyle de şirketler 7/24 kesintisiz hizmet alarak çalışmalarını evden de sürdürebiliyor." ifadelerine yer verildi."Kurumsal müşterilerimize 7/24 esasına göre kesintisiz hizmet vermek için var gücümüzle çalışıyoruz"Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, tüm dünyayla birlikte Türkiye'nin de bu zor günleri atlatmasının yolu son derece tedbirli olmaktan geçtiğini belirterek, "Bu noktada Turkcell olarak bir yandan iş sürekliliğini sağlamak bir yandan da müşterilerimizin yanında olarak onları hayata bağlamak bizim en büyük önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.Bireysel müşterilerin yanı sıra şirketlere ve kamu kurumlara sundukları en kritik hizmetlerden biri olan veri merkezinde tüm önlemleri önceden aldıklarını anımsatan Özata, şu ifadeleri kullandı:"Tam da bu noktada sanal veri merkezi hizmetimiz ile müşterilerimize nerede olurlarsa olsunlar; ister evlerinden ister dünyanın herhangi bir noktasından verisini yönetebilme imkanı sunuyoruz. Bununla birlikte yeni nesil veri merkezlerimizle de müşterilerimizin 7/24 esasına göre yanında olmak için var gücümüzle çalışıyoruz."Turkcell'in yeni nesil veri merkezlerinde coğrafi yedeklilik ile iş sürekliliği sağlanıyorAçıklamada, kurumsal müşterilere sunulan yeni nesil veri merkezlerinde dünya standartlarının üzerine çıkıldığı, Turkcell'in, veri merkezlerinde hayata geçirdiği yeni nesil teknolojilerin yanı sıra kesintisiz hizmet deneyimi için coğrafi yedekliliğin de sağlandığı belirtildi.Bu sayede şirketlerin iş sürekliliğine de katkı sunulduğu kaydedilen açıklamada, "Turkcell veri merkezleri, her türlü felaket kurtarma ihtiyaçlarını da karşılıyor. Ayrıca Turkcell'in Gebze, İzmir ve Ankara'daki yeni nesil veri merkezleri 9 büyüklüğündeki depremde bile aralıksız çalışabilecek kapasitede olmasının yanı sıra kapıları ve duvarları da 120 dakika boyunca yangına dayanıklı. Turkcell'in veri merkezleri, dijital güvenliğin yanı sıra 7 gün 24 saat fiziki olarak da korunuyor." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, akıllı çağrı merkezi hizmetiyle de her zaman, her yerden yönetimi sağlandığı, şirketlerin çağrı merkezi çalışanlarının evden çalışabildiği bu uygulama sayesinde şirketlerin çağrı merkezi hizmetlerini tek noktadan yönetebildikleri ve böylece bir yandan 7/24 destek alabilirken bir yandan da iş sürekliliğini sağlayabildikleri belirtildi..

