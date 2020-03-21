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Turkcell’i seçen şirketler verisini uzaktan yönetiyor

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Turkcell olarak bir yandan iş sürekliliğini sağlamak bir yandan da müşterilerimizin yanında olarak onları hayata bağlamak bizim en büyük önceliğimiz" dedi.

21.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:54
Turkcell’i seçen şirketler verisini uzaktan yönetiyor
Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Turkcell olarak bir yandan iş sürekliliğini sağlamak bir yandan da müşterilerimizin yanında olarak onları hayata bağlamak bizim en büyük önceliğimiz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ceyhun, CEO, Ekonomi

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