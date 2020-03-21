Turkcell’i seçen şirketler verisini uzaktan yönetiyor
Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Turkcell olarak bir yandan iş sürekliliğini sağlamak bir yandan da müşterilerimizin yanında olarak onları hayata bağlamak bizim en büyük önceliğimiz" dedi.
21.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:54
Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Turkcell olarak bir yandan iş sürekliliğini sağlamak bir yandan da müşterilerimizin yanında olarak onları hayata bağlamak bizim en büyük önceliğimiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ceyhun, CEO, Ekonomi