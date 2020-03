Turkcell'in altyapısı uzaktan eğitim alan öğrencilerin yanında

Okulların tatil edilmesi ve uzaktan eğitim sürecinin başlatılması kararının ardından Turkcell, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasında kullanılmak üzere MEB'in verdiği 3 GB'ın üstüne 3 GB daha ekleyerek tüm mobil abonelerine 6 GB internet tanımlıyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell güçlü altyapısını, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında evden eğitime geçen öğrencilerin hizmetine sunuyor.Bu kapsamda Turkcell, öğretmen, öğrenci ve velilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine erişmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 3 GB desteği, 3 GB daha ilave ile toplamda 6 GB'a çıkarıyor.Öğretmen, öğrenci ve velilerin 3GB+3GB'lık paketleri hatlarına tanımlayabilmeleri için BiP'teki Keşfet bölümünde bulunan EBA kanalını takip etmeleri yeterli oluyor. Türkiye 'nin resmi dijital eğitim platformu olan EBA'nın içeriklerinden faydalananların 12 ay boyunca 6 GB ücretsiz internet üyelikleri de devam ediyor.Sabit internet kullanıcılarını da EBA sistemine erişimleri için destekleyen Turkcell, EBA erişimlerinde kotayı kaldırıyor ve fiber kullanıcılarının platforma erişimlerinde hızını 100 MBit'e yükseltiyor.Okul öncesi dönemden 12'nci sınıflara kadar tüm derslere bilgisayar, tablet ve mobil cihazlar üzerinden erişim imkanı sunan EBA uygulaması, eğitim-öğretimin aksamadan devam etmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra Türkiye'nin zengin içeriğiyle öne çıkan televizyon platformu TV+ da uzaktan eğitim döneminde çocukların öğrenmesi ve keşfetmesi için 10'dan fazla çocuk ve eğitim kanalını erişime açıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye'nin Turkcell'i olarak her zaman olduğu gibi bugün de Türkiye'nin, vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Müşterilerimiz bizim kıymetlimiz ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman olduğu gibi var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Biz dünyanın en güçlü mobil ve fiber altyapısını bugünler için kurduk. Bu altyapı bugün de tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin de hizmetinde. Özellikle geleceğimiz olan çocukların eğitimlerine sunduğumuz destek ile hayatlarında önemli yer edindiğimiz için de gururluyuz. Devletimizin aldığı doğru kararlar ile yeni tip koronavirüs salgınını en az hasarla atlatacağımıza ve el birliği ile yeneceğimize inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.eba.gov.tr ve EBA'da geçerli 6GB internet tanımlamaBiP uygulamasındaki Keşfet bölümünde yer alan EBA kanalı takip ediliyor. "6 GB Paketinizi Aktifleyin" butonuna tıklanıyor. 6 GB paketi tanımlanıyor. BiP uygulamasını indirmek için "http://mobiltr.co/BiP" linki kullanılabiliyor.EBA'da yer alan eğitim içeriklerinin yanı sıra Zeka Gücü uygulamasıyla öğrenciler kodlamaya da giriş yapabiliyor. Turkcell'in dünyada da örnek gösterilen uluslararası ödüllere sahip kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Zeka Gücü, uygulama ve web sitesi üzerinden ücretsiz olarak erişilebilen zengin içeriğiyle öğrencilerin farklı alanları keşfederek verimli zaman geçirmesini sağlıyor.Eğitim teknolojileri uzmanları tarafından hazırlanan Maker ve Kodlama, Tinkercad ile 3B Modelleme, Arduino Uygulamaları, Makey Oz+'ı Mobil Programlamak, MakeBlock ile Kodlama, First Robotics Competition (FRC), App Inventor ile Mobil Uygulama Geliştirme gibi eğitimlere "https://zekaguculms.turkcell.com.tr/courses" adresinden ulaşmak mümkün oluyor.

Kaynak: AA