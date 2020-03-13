Turkcell'in Dergilik platformunda "Sesli Makale" dönemi başladı
Türkiye'nin en çok okunan dijital yayıncılık platformu Dergilik, kullanıcılarına "Sesli Makale" deneyimi sunmaya başladı.
13.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:56
Türkiye 'nin en çok okunan dijital yayıncılık platformu Dergilik, kullanıcılarına "Sesli Makale" deneyimi sunmaya başladı.
Şirket açıklamasına göre, binden fazla dergi ve gazeteyi tek platformda buluşturan Dergilik'e yeni eklenen Sesli Makale özelliği ile kullanıcılar artık birçok içeriği dinleyebiliyor.
Editörlerin Türkiye'nin popüler dergi ve gazetelerinden seçtiği makaleler, yapay zeka tarafından seslendiriliyor.
Kullanıcılar, makalelerin yanında bulunan "oynat" butonuna tıklayarak içeriğe sesli olarak ulaşabiliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, sadece Türkçe değil farklı dillerdeki birçok yayının bulunduğu Dergilik uygulamasının, Türkiye'nin en çok tercih edilen uygulamalarından biri olduğunu belirterek, "Günümüz temposunda okumaya vakti olmayanlar için hayata geçirdiğimiz Sesli Makale özelliğimiz büyük ilgi görüyor. Turkcell'in yapay zekası tarafından okunan makaleler, gün geçtikçe daha da gelişecek ve sayıları artacak. Kullanıcıların sevdiği makalelerden bir liste oluşturabilmesi ve ses hızını kontrol etme gibi özellikleri ise yakın zamanda hayata geçirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
2019 yılı verilerine göre 140 milyonun üzerinde yayının okunduğu Dergilik'te; mizah, moda, iş dünyası, bilim gibi birçok kategoride derginin yanı sıra ulusal ve yerel çok sayıda gazete yer alıyor.
Şirket açıklamasına göre, binden fazla dergi ve gazeteyi tek platformda buluşturan Dergilik'e yeni eklenen Sesli Makale özelliği ile kullanıcılar artık birçok içeriği dinleyebiliyor.
Editörlerin Türkiye'nin popüler dergi ve gazetelerinden seçtiği makaleler, yapay zeka tarafından seslendiriliyor.
Kullanıcılar, makalelerin yanında bulunan "oynat" butonuna tıklayarak içeriğe sesli olarak ulaşabiliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, sadece Türkçe değil farklı dillerdeki birçok yayının bulunduğu Dergilik uygulamasının, Türkiye'nin en çok tercih edilen uygulamalarından biri olduğunu belirterek, "Günümüz temposunda okumaya vakti olmayanlar için hayata geçirdiğimiz Sesli Makale özelliğimiz büyük ilgi görüyor. Turkcell'in yapay zekası tarafından okunan makaleler, gün geçtikçe daha da gelişecek ve sayıları artacak. Kullanıcıların sevdiği makalelerden bir liste oluşturabilmesi ve ses hızını kontrol etme gibi özellikleri ise yakın zamanda hayata geçirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
2019 yılı verilerine göre 140 milyonun üzerinde yayının okunduğu Dergilik'te; mizah, moda, iş dünyası, bilim gibi birçok kategoride derginin yanı sıra ulusal ve yerel çok sayıda gazete yer alıyor.
Kaynak: AA
Etiketler : TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ekonomi
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