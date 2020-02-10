Turkcell'in sürdürülebilirlik ipuçlarını bir haftada 1 milyondan fazla kişi izledi

Turkcell'in 3-9 Şubat'ta BiP'teki "senyapdiye" kanalı üzerinden yayınladığı sürdürülebilirlik farkındalığını artırmaya yönelik videolarını 1 milyondan fazla kişi izledi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yayınlanan videolarda kaynakların verimli kullanılması, kağıt ve enerji tasarrufu, geri dönüşüm, sorumlu tüketim gibi konularda ipuçları veriliyor. Videolarda ayrıca, Turkcell'in sürdürülebilirlik açısından topluma katkı sağlayan projelerinden bahsedilirken, günlük hayatta yapılacak ufak değişikliklerle dünyanın geleceği için büyük değişimler oluşturulabileceği anlatılıyor.

Öte yandan sürdürülebilir yaşam biçimi ipuçlarını izleyen her gün ilk 10 bin kişiye toplam 10 bin gigabayt internet hediye edildi. Hafta boyunca hediye edilen internet paketleri toplamda 70 bin gigabaytı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, hazırladıkları videolarla müşterilerini sürdürülebilir bir geleceğe ortak etmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Yiş, Turkcell olarak çocuklara ve çevreye iyi bir gelecek bırakabilmek için sürdürülebilirliği her zaman temel iş stratejilerinin odağında tuttuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan olası çevresel etkileri önlemek için girişimlerde bulunuyor, ofis uygulamalarını ve iş süreçlerini sürdürülebilir inovasyon prensiplerine göre geliştiriyoruz. Bu sürece tüm çalışanlarımız ve ailelerini, tedarikçilerimizi, yatırımcılarımızı ve müşterilerimizi de dahil etmeyi işimizin bir parçası olarak görüyoruz. Tüm bunların ötesinde sürdürülebilirlik mesleki sorumluluklarımızın da ötesinde iyi bir anne-baba, iyi bir insan olma ödevimiz. Daha iyi bir gelecek adına sorumluluklarımızın farkındayız ve güçlü kaslarımızı sürdürülebilirliği desteklemek ve toplumsal farkındalığı artırmak için kullanmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA