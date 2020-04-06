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Turkcell'in "TURKSPORU Buluşmaları" projesinin ilk konuğu İbrahim Çolak

Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi "TURKSPORU", Türkiye'nin yıldız sporcularını sevenleriyle buluşturacak.

06.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:58
Turkcell'in
Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi "TURKSPORU", Türkiye 'nin yıldız sporcularını sevenleriyle buluşturacak.
"TURKSPORU Buluşmaları" projesi kapsamında başlatacağı canlı röportaj serisinin ilk konuğu dünya şampiyonu cimnastikçi İbrahim Çolak olacak. Milli sporcu, TURKSPORU Instagram hesabında yarın akşam saat 20.00'de başlayacak programa konuk olacak ve soruları yanıtlayacak.
Turkcell'den yapılan açıklamada, "Halka branşında gerçekleştirdiği hareketi ile dünya cimnastik literatürüne 'Çolak' hareketini eklemeyi başaran ayrıca uluslararası alanda birçok dereceye imza atarak olimpiyatlara da katılma hakkı elde eden İbrahim Çolak saat 20.00'de deneyimli gazeteci Murat Ağca ile sohbet edecek. Canlı gerçekleşecek röportajda milli sporcu, seyircilerden gelen anlık soruları da yanıtlayacak. Her hafta iki kez canlı olarak gerçekleştirilecek TURKSPORU Buluşmaları, 9 Nisan Perşembe günü dünya ve Avrupa şampiyonu karateci Serap Özçelik Arapoğlu ile devam edecek." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İbrahim Çolak, Türkiye, Ekonomi
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