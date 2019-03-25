25 Mart 2019, 21:05
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Turkcell'in Yeni Genel Müdürü Murat Erkan Oldu

Turkcell

Turkcel'de istifa eden Kaan Terzioğlu'nun yerine vekaleten görevi alan Murat Erkan, şirketin yeni genel müdürü olarak atandı.

Geçtiğimiz haftalarda Turkcell'in CEO'su Kaan Terzioğlu'nun görevi bıraktığı açıklanmıştı. 1 Nisan 2015 tarihinde Turkcell'in CEO'luğuna atanan Terzioğlu, bu görevi 4 yıl boyunca sürdürmüştü. Terzioğlu'nun ardından göreve vekaleten Murat Erkin gelmişti.

Kaan Terzioğlu'nun istifasının ardından vekalete gelen Erkin'in genel müdürlük görevi bu hafta kesinlik kazanmış oldu. Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla genel müdürlük görevine geldiğini duyurdu.




Murat Erkan 11 yıl önce Turkcell'e girmiş ve Haziran 2008'de Superonline Genel Müdürü olarak göreve başlamıştı. 7 yılın arından Aralık 2015'te Superonline'daki görevinden ayrılan Erkan, Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna getirilmişti. Kaan Terzioğlu, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, CEO, Teknoloji
Kaynak: WebTekno