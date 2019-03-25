Turkcell'in Yeni Genel Müdürü Murat Erkan Oldu

Geçtiğimiz haftalarda Turkcell
'in CEO
'su Kaan Terzioğlu
'nun görevi bıraktığı açıklanmıştı. 1 Nisan
2015 tarihinde Turkcell'in CEO'luğuna atanan Terzioğlu, bu görevi 4 yıl boyunca sürdürmüştü. Terzioğlu'nun ardından göreve vekaleten Murat Erkin gelmişti.
Kaan Terzioğlu'nun istifasının ardından vekalete gelen Erkin'in genel müdürlük görevi bu hafta kesinlik kazanmış oldu. Resmi Twitter
hesabından yaptığı paylaşımla genel müdürlük görevine geldiğini duyurdu. Murat Erkan
11 yıl önce Turkcell'e girmiş ve Haziran 2008'de Superonline
Genel Müdürü olarak göreve başlamıştı. 7 yılın arından Aralık
2015'te Superonline'daki görevinden ayrılan Erkan, Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna getirilmişti.
Kaan Terzioğlu, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, CEO, Teknoloji
Kaynak: WebTekno