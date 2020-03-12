Turkcell’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu
Turkcell'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu oldu.
12.03.2020 20:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:45
Turkcell'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu oldu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Bülent Aksu, Ekonomi
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