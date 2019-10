Türk atletizminin yıldızları, Doha 'da Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mücadele ederken, TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell Katar 'da millilere destek ziyareti gerçekleştirdi. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve sporcuları ziyaret eden Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar her zaman desteklerinin süreceğini dile getirdi.TURKSPORU'nun en büyük destekçilerinden Turkcell, rakipler kadar hava şartlarıyla da mücadele eden milli takım kafilesine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve sporcularla kaldıkları otelde buluştu.Atletizmin spor için temel branş olduğunun altını çizen Özbayraktar, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak Türk atletizmine destek veriyoruz. Özellikle de gençlerimizin kendilerini geliştirdiğini görmek ve alt yaş kategorilerinde geleceği çok parlak atletler çıktığını takip etmek bizleri mutlu ediyor. Turkcell olarak biz, olimpiyat ve dünya şampiyonalarında daha büyük başarılar elde etmek için desteğimizi sürdüreceğiz. Doha'da sporcularımız, zor şartlar altında kendi derecelerini de geliştirerek iyi performanslar ortaya koyuyor. Bizler kısa değil uzun vadeli planlar yapmalıyız. Turkcell de TURKSPORU'na bu vizyonla destek veriyor. Türkiye'nin Turkcell'i olarak atletizmde çok parlak bir geleceğin bizleri beklediğine inanıyoruz. Biliyoruz ki bizler destek oldukça olimpiyat oyunlarında ve dünya şampiyonlarında çok önemli başarılara imza atan birçok sporcumuz olacak" dedi."Turkcell'in bu jesti bizim için çok önemli"Turkcell'in desteğinin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Çintimar ise "Son 6 yıldır bu destek sayesinde hem sportif hem de kurumsal anlamda çok önemli bir gelişme kaydettik. Tarihimizin en başarılı dönemini yaşadık. İnşallah bu başarıların devamı da gelecek. Bakıldığında şu an altyapı seviyesinde Avrupa'nın açık ara en iyi atletizm ülkesiyiz. Sadece bu yıl U-18, U-20 ve U-23 kategorilerinde elde ettiğimiz madalya ve final sayısı, tüm tarihimizde elde ettiklerimizin iki katı. Tecrübe kazandıkça altyapı başarılarımız dünya ve olimpiyat şampiyonluklarına dönüşecek. Turkcell'e bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum. Her zaman bizimle ve sporcularımızla birlikte olduklarını hissettiriyorlar. Doha'daki bu ziyaretleri ve jestleri de bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL