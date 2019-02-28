Turkcell'li Atletler Avrupa Seferinde

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, bu kez Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda zirveye çıkmaya çalışacak. 1-3 Mart tarihleri arasında İskoçya'nın başkenti Glasgow'da düzenlenecek organizasyona Türkiye, 11 erkek, 4 kadın sporcu ile katılacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, 35'inci Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek. 1-3 Mart tarihleri arasında İskoçya'nın başkenti Glasgow'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 11'i erkek, 4'ü kadın olmak üzere 15 sporcu temsil edecek.
31 yaşındaki Yavuz Can'ın dördüncü kez mücadele edeceği şampiyona için ay-yıldızlı kafilede 60 metre Avrupa sıralamasının ikincisi Emre Zafer Barnes da yer alıyor.
7 madalyamız var
Türkiye, daha önce katıldığı 28 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 7 madalya kazanmayı başarmıştı. 50 ülkeden 600'ün üzerinde sporcunun katılacağı ve Emirates Arena'da gerçekleştirilecek şampiyonada yarışacak atletlerimiz ve yarışacakları disiplinler ise şu şekilde:
Kadınlar
Mizgin Ay 60 metre
Şevval Avaz 60 metre Engelli
Özlem Kaya 1500 metre
Emel Dereli Gülle Atma
Erkekler
Emre Zafer Barnes 60 metre
Kayhan Özer 60 metre
Aykut Ay 60 metre
Mikdat Sevler 60 metre Engelli
Yavuz Can 400 metre
Salih Tekgöz 800 metre
Ramazan Özdemir 3000 metre
Alperen Acet Yüksek Atlama
Can Özüpek Üç Adım Atlama
Necati Er Üç Adım Atlama
Osman Can Özdeveci Gülle Atma - İSTANBUL
Türkiye, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Avrupa, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: İHA