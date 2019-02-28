Turkcell'li Atletler Avrupa Seferinde

Kaynak: İHA

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, bu kez Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda zirveye çıkmaya çalışacak. 1-3 Mart tarihleri arasında İskoçya'nın başkenti Glasgow'da düzenlenecek organizasyona Türkiye, 11 erkek, 4 kadın sporcu ile katılacak.Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, 35'inci Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek. 1-3 Mart tarihleri arasında İskoçya'nın başkenti Glasgow'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 11'i erkek, 4'ü kadın olmak üzere 15 sporcu temsil edecek.31 yaşındaki Yavuz Can'ın dördüncü kez mücadele edeceği şampiyona için ay-yıldızlı kafilede 60 metre Avrupa sıralamasının ikincisi Emre Zafer Barnes da yer alıyor.7 madalyamız varTürkiye, daha önce katıldığı 28 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 7 madalya kazanmayı başarmıştı. 50 ülkeden 600'ün üzerinde sporcunun katılacağı ve Emirates Arena'da gerçekleştirilecek şampiyonada yarışacak atletlerimiz ve yarışacakları disiplinler ise şu şekilde:KadınlarMizgin Ay 60 metreŞevval Avaz 60 metre EngelliÖzlem Kaya 1500 metreEmel Dereli Gülle AtmaErkeklerEmre Zafer Barnes 60 metreKayhan Özer 60 metreAykut Ay 60 metreMikdat Sevler 60 metre EngelliYavuz Can 400 metreSalih Tekgöz 800 metreRamazan Özdemir 3000 metreAlperen Acet Yüksek AtlamaCan Özüpek Üç Adım AtlamaNecati Er Üç Adım AtlamaOsman Can Özdeveci Gülle Atma - İSTANBUL