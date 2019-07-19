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Turkcell'li yüzücüler Dünya Yüzme Şampiyonası'nda

Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde önemli başarılar elde etmeye devam eden Türk yüzücüler, yeni madalyalar için Dünya Yüzme Şampiyonası'nda mücadele edecek.

19.07.2019 11:26 Turkcell
Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde önemli başarılar elde etmeye devam eden Türk yüzücüler, yeni madalyalar için Dünya Yüzme Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Turkcell açıklamasına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde çok önemli başarılara imza atmaya devam eden Türk sporcular, dünya arenasında boy gösteriyor.
Ay yıldızlı sporcular Dünya Yüzme Şampiyonası'nda madalya elde edebilmek için havuza girecek. 21 Temmuz'daki yarışlarla Güney Kore'nin Gwangju şehrinde başlayacak. 28 Temmuz'da noktalanacak organizasyonda, Türkiye'yi 8'i kadın, 8'i de erkek olmak üzere toplam 16 sporcu temsil edecek.
Dünyanın en önemli yüzme şampiyonasına ay yıldızlı yüzücüler, farklı yüzme disiplinlerinde yeni madalyalar için mücadele edecek.
Kaynak: AA
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ekonomi

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