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Turkcell'li yüzücüler Kısa Kulvar Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda sahne alıyor

Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde önemli bir gelişim sağlayan Türk yüzmesinin yıldızları, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele edecek.

03.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:40Turkcell'li yüzücüler Kısa Kulvar Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda sahne alıyor
Turkcell ve Yüzme Federasyonu iş birliğinde önemli bir gelişim sağlayan Türk yüzmesinin yıldızları, Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele edecek. 4 Aralık'ta (yarın) İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek organizasyonda 23 ay-yıldızlı sporcu yer alacak. Bugüne kadar 4 sporcu ile 5 disiplinde 2020 Olimpiyat Oyunları vizesi alan Türkiye, bu sayıyı Glasgow'da artırmaya çalışacak.

Gençlik ve Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde önemli sonuçlar elde etmeye başlayan Türk yüzmesinin önemli yıldızları bu Kısa Kulvar Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda madalya kovalayacak. 4 Aralık'ta (yarın) İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda, Türkiye'yi 11 erkek, 12 de kadın olmak üzere 23 sporcu temsil edecek.

"TURKSPORU'nun her zaman yanındayız"

TURKSPORU'nun en büyük destekçisi olduklarının altını çizen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, "Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle yüzmede başlattığımız uzun süreli işbirliği, güzel sonuçları da beraberinde getiriyor. Türk sporunun geleceğine değer katma hedefiyle çıktığımız yolda, elde edilen başarıları gururla takip ediyoruz. Şimdi sırada Glasgow'da düzenlenecek Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası var. Burada mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Turkcell olarak her zaman TURKSPORU'nun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin 3 madalyası var

Türkiye, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası tarihi boyunca 1999'da Derya Büyükuncu ile bir gümüş, 2015'te de Viktoria Zeynep Güneş'le iki bronz madalya kazanmayı başarmıştı. Milli sporcular Glasgow'da düzenlenecek ve 8 Aralık'ta tamamlanacak olan 20. LEN Kısa Kulvar Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda hem bu sayıyı arttırmak hem de 2020 Olimpiyat Oyunları için A Barajı'nı aşmaya çalışacak. Bugüne kadar 4 milli yüzücü, 5 disiplinde Tokyo vizesini almayı başarmıştı. Glasgow'da bu hedeflerle havuza girecek ay-yıldızlı sporcular şöyle:

Kadınlar

Ekaterina Avramova

Zehra Duru Bilgin

Beril Böcekler

İlknur Nihan Çakıcı

Deniz Ertan

Viktoria Zeynep Güneş

Gizem Güvenç

Aleyna Özkan

Selen Özbilen

Gülşen Beste Samancı

Merve Tuncel

Nida Eliz Üstündağ

Erkekler

Yalım Acımış

Demir Atasoy

Kaan Türker Ayar

Metin Aydın

Kerim Jerome Basikoğlu

Rasim Oğulcan Gör

Ümitcan Güreş

İskender Baslakov

Berkay Ömer Öğretir

Berk Özkul

Hüseyin Emre Sakçı - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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