Turkcell, Londra'da uluslararası yatırımcılara üç yıllık hedeflerini duyurdu

Güçlü büyümesini sürdüren Turkcell, Londra 'da gerçekleştirdiği toplantıyla üç yıllık hedeflerini uluslararası yatırımcılarla paylaştı. Uluslararası alanda dijital servislerle büyümeyi planlayan Turkcell, Türkiye'de ise 2022 yılına kadar her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanacak.Turkcell 2022'ye kadarki üç yıllık dönemdeki hedeflerini Londra'da uluslararası yatırımcılara yönelik düzenlediği toplantının ardından basına duyurdu. Müşteri odaklılık stratejisiyle yeniden yapılanarak hızlı büyümesini sürdüren Turkcell, gelecek için hedef büyüttü. 25'inci yılını kutladığı 2019'un dokuz aylık dönemini başarıyla tamamlayan şirket, önümüzdeki üç yıl boyunca hem operasyonel hem de finansal açıdan güç kazanmaya devam edecek.Üç yıllık dönemde gelir büyüme hedefini yüzde 13-16 aralığında belirleyen Turkcell, faiz amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı hedefini ise yüzde 39-42 aralığına çıkardı. Turkcell'in önümüzdeki üç yıldaki dikkat çeken bir diğer hedefi ise müşteri sayısını her yıl 1 milyon yeni müşteriyle artırmak. Ayrıca Turkcell stratejik öncelik olarak belirlediği dijital ödeme hizmetleri ve dijital iş çözümleri alanlarında da pazar lideri olmayı hedefliyor."Müşteriyi odağa alarak hedeflerimizi daha ileriye taşıyacağız"Düzenlenen basın toplantısında Turkcell'in müşterileriyle birlikte güçlenerek büyümeyi sürdüreceğini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Müşteriyi odağa alarak gözden geçirdiğimiz yeni stratejimiz önümüzdeki dönemde de gücümüze güç katacak. 25'inci yılımızı kutladığımız 2019'a güçlü bir başlangıç yapmış ve Kasım ayının başında Ankara'da yaptığımız toplantı ile yılın 9 ayındaki başarılı sonuçlarımızı duyurmuştuk. Şimdi de bu güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarımızı ortaya koyduğumuz yeni üç yıllık stratejik planımızla devam ettireceğimizin sözünü veriyoruz. 2022 yılında gerek operasyonel gerekse finansal anlamda daha güçlü bir Turkcell olacak. Ortaya koyduğumuz güçlü hedeflerimiz sayesinde dünyanın ilgisini çekmeye devam edeceğiz" diye konuştu."3 yılda yaklaşık 3 milyar dolar yatırım yapacağız"Turkcell'in yaptığı yatırımlar sayesinde dünyanın en güçlü teknolojik altyapılarından birine sahip operatör olarak örnek gösterildiğine vurgu yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Türkiye'de en geniş frekans üzerinde işleyen en güçlü mobil şebekeye sahip operatörüz. Üstün kalitede hizmet vermemizi sağlayan 45 bin km. uçtan uca fiber altyapımız ve dünya standartlarındaki veri merkezlerimiz ile ülkemizin teknolojik dönüşümünde öncü rol oynuyoruz. Turkcell üstün teknolojik altyapısı için son 5 yılda o günkü kurlar ile hesaplandığında 8 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Gelecek 3 yılda da 3 milyar doların üzerinde daha yatırım yapmayı planlıyoruz. 2014 yılından bu yana ise yine o yıllardaki kurlarla hesaplandığında 11 milyar dolardan fazla vergi katkısı sağladık" dedi."Hem yatırım yaptık hem de yatırımcımıza kazandırdık"Turkcell'in bir yandan bu yatırımları yaparken diğer yandan da hissedarlarına kazandırmaya devam ettiğini de sözlerine ekleyen Genel Müdür Murat Erkan, "2010'dan bu yana hissedarlarımıza yaklaşık 3 milyar dolar temettü dağıttık. Böylece neredeyse Borsa İstanbul'da 30 endeksinde işlem gören ortalama bir şirket kadar değeri hissedarlarımızla paylaşmış olduk. Önümüzdeki dönemde de yatırımcılarımıza kazandırmaya devam edeceğiz" dedi."Ayda 17 milyon kişi Paycell ile ödeyecek"2019 yılı başında tech-fin, dijital iş çözümleri ve dijital servisler olmak üzere üç stratejik odak alanı belirlediklerini hatırlatan Genel Müdür Murat Erkan, "Turkcell Dijital İş Çözümleri ve Paycell markasıyla hizmet veren Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri şirketimiz önümüzdeki dönemde Turkcell'in büyümesine katkı sağlayacak iki önemli iştirakimiz olacak. Teknoloji ile finansı buluşturduğumuz tech-fin alanındaki markalarımız Paycell Türkiye'nin en çok tercih edilen yeni nesil ödeme platformu haline gelecek. 2022 yılında Paycell ile aylık ortalama 17 milyon kişi ödeme yapacak. Böylece bu alanda 41 milyar TL'lik bir işlem hacmine ulaşılacak. Bir diğer odak alanımız olan Dijital İş Çözümleri şirketimizle dijital entegrasyon pazarında sektörün lideri olmayı hedefliyoruz. Yenilikçi yaklaşımla sunmaya başladığımız hizmetlerimiz sayesinde sayıları 3 milyonu aşan ticari kuruluşa uçtan uca dijitalleşme hizmetleri sunarak rekabette önde olmalarını sağlayacağız" diye sözlerini sürdürdü."Dijital servislerimizin gelirini 2,5 kat artıracağız"Turkcell'in dijital servilerinin gün geçtikçe büyüdüğünü kaydeden Genel Müdür Murat Erkan, "Üç yıllık stratejik planımızın en önemli odaklarından biri de şu an tüm dünya çapında kullanılan yerli ve milli dijital uygulamalarımızın daha da yaygınlaşmasını sağlamak. Bu alanda geldiğimiz noktayı göstermek adına birkaç çarpıcı detay vermek gerekirse; BiP'ten gönderilen mesaj sayısı 2016 yılında aylık 223 milyon iken bugün tam 106 kat artarak 24 milyara ulaştı. Yine 2016'da TV+ izleme için harcanan data 600 bin GB iken bugün 22 kat artarak 13 milyon GB'a yükseldi. Fizy ile dinlenen şarkı sayısı ise 92 milyondan 612 milyona geldi. Bu rakamlar bizi cesaretlendiriyor. Dijital uygulamalarımıza yatırım yapmaya devam ederek bu alanda elde ettiğimiz tekil gelirleri de üç yılda 2,5 kat artıracağız" dedi.Mobil şebeke üzerinden fiber hızına internet sağlayan dijital ev çözümü Superbox'ta da gidecek çok yol olduğunu düşündüklerini dile getiren Murat Erkan, yıl sonunda 300 bini aşması beklenen Superbox kullanıcı sayısını 2022 yılına kadar 2,5 kat artırmayı hedeflediklerini de belirtti. - İSTANBUL