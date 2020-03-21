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Turkcell Operatör Adını Evde Hayat Var Olarak Değiştirdi

Koronavirüsü nedeniyle vatandaşlara evden çıkmamaları önerilmekte. Opertörler de bu çağrıya destek veriyor. Turkcell'de

21.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:34
Turkcell Operatör Adını Evde Hayat Var Olarak Değiştirdi
Koronavirüsü nedeniyle vatandaşlara evden çıkmamaları önerilmekte. Opertörler de bu çağrıya destek veriyor. Turkcell'de Vodafone'un ardından operatör ismini değiştirme kararı aldı.

Evde Hayat Var

Turkcell kullanıcıları telefonlarına baktıklarında operatör isminin Evde Hayat Var olarak değiştiğini fark etti. Koronavirüs nedeniyle önlemler alınmaya devam ediliyor. #EvdeKal hastagi Twitter Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti. Turkcell'de vatandaşların evden çıkmaları için elinden geleni yapıyor.

Turkcell'de Vodafone'un ardından operatör ismini Evde Hayat Var olarak değiştirerek yapılan çağrıya katıldı. Turkcell resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ülkemizin yaşadığı bu süreci önemsiyoruz, @saglikbakanligi'nın tedbirlerine dikkat çekiyor ve #EvdeHayatVar diyoruz. Turkcell'lilerin evdeyken geçirdiği vakti daha verimli kılmak için çalışmaya devam ediyoruz."

Ülkemizin yaşadığı bu süreci önemsiyoruz, @saglikbakanligi'nın tedbirlerine dikkat çekiyor ve #EvdeHayatVar diyoruz. Turkcell'lilerin evdeyken geçirdiği vakti daha verimli kılmak için çalışmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/o3xkXN3aCL
— TURKCELL #EvdeHayatVar (@Turkcell) March 21, 2020

Cihazınızda böyle bir isim görmüyorsanız cihazınızı bir kez kapatıp açmanız yeterli olacaktır. Şu ana kadar koronavirüsten dolayı 9 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 670 kişi de virüs tespit edildi.

Koronavirüs yakın temas ile bulaşmakta. Virüsten korunmanız için evden gerek duymadıkça çıkmamız gerekiyor. Ellerinizi sık sık yıkamayı ve dezenfekte etmeyi unutmayın.

Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Bu belirtiler grip ile aynı.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Koronavirüs, Twitter, Teknoloji

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