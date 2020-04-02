Turkcell, otizmli çocukların duyguları daha kolay öğrenmesini sağlayacak
Turkcell, otizmli çocukların eğitimine katkı için Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde ve Tohum Otizm Vakfı işbirliği ile geçen yıl başlattığı "İçimdeki Hazine" projesine yeni özellikler ekledi.
02.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:39
Turkcell, otizmli çocukların eğitimine katkı için Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde ve Tohum Otizm Vakfı işbirliği ile geçen yıl başlattığı "İçimdeki Hazine" projesine yeni özellikler ekledi.
Kaynak: Dunya.com