Turkcell, Otizmli Çocukların "İçindeki Hazineyi" Çıkaracak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili , " Türkiye , özel eğitim konusunda hem eğitim ve sosyal destek boyutuyla dünyayla yarışır konuma geldi." dedi. Turkcell 'in, "Engel Tanımayanlar" çatısı altında, MEB himayesinde hayata geçirdiği "İçimdeki Hazine" projesinin detayları, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Bilgili ve Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş'in katılımıyla İstanbul 'da paylaşıldı.Ahmet Emre Bilgili , burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, özel eğitim konusunda hem eğitim ve sosyal destek boyutuyla dünyayla yarışır konuma geldiğini belirterek, eksiklikler olsa da, geçmişe bakıldığında çok iyi noktada bulunulduğunu söyledi.Bilgili, şunları kaydetti:"Biz Bakanlık, Müdürlük, bütün çalışanlar olarak özel eğitimin içeriğini içselleştirmeye çalışıyoruz. Eğer bu içeriği içselleştiremezsek başarılı olacağımızı düşünmüyoruz. Yaptığınız işe gönlünüzü katabiliyorsanız, orada başarılı olma ihtimaliniz çok yüksek. Bakanlık ve Müdürlük olarak, özel eğitimin tüm alanlarında hem kendimizle hem dünya ile yarışıyoruz. Turkcell de, bu işe gönlünü veriyor.Bu projenin iki önemli boyutu var. Birincisi, şu anda 10 okulda faaliyette ancak el birliğiyle çok kısa sürede bunu tüm okullara ulaştıracağız. İkinci boyutu ise İçimdeki Hazine mobil uygulaması aileleri de aktif davranmaya itiyor. Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıyan bu projeye destek verdikleri için Turkcell'e teşekkür ediyorum.""Toplumun her kesiminin fırsat eşitliğine sahip olması için somut adımlar atıyoruz"Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş de Turkcell ailesi olarak 25 yıldır Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimi ile toplumun her kesiminin fırsat eşitliğine sahip olması için somut adımlar attıklarını söyledi.Yiş, Beethoven Mozart ve Thomas Edison gibi isimleri dünyaca başarılı isimleri anımsatarak, bu isimlerin ortak noktalarını "otizmli olmaları" şeklinde açıkladı. Yiş, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:"Bir ortak noktaları da, kişiliklerin uygun şekilde doğru eğitimden geçirilmeleri ve yeteneklerini geliştirme fırsatı bulmaları... Neden Türkiye'de de bir Mozart ya da Tesla yetiştirmeyelim? Biz bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerle, Engel Tanımayanlar çatısı altında 1 milyon çocuğumuzun hayatına dokunduk. 25 yıllık teknoloji deneyimimizi insanların iyiliği için geliştiriyor, onların hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Teknolojik girişim ve projelerin desteklenmesi amacıyla gerekli platformları ve yapıları kurarak bu girişimlerin daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlayacağız.Daha çok çocuğumuza ulaşacak ve destek vereceğiz. Şu an itibarıyla İçimdeki Hazine sınıflarıyla 10 ilde 11 sınıfla bin çocuğumuzun hayatına dokunuyoruz. Ancak İçimdeki Hazine uygulamasıyla Türkiye'deki 1 milyon otizmlinin birçoğuna hızlıca ulaşmayı hedefliyoruz."Yiş, içeriklerin ve ulaşılan birey sayısının çok yakında Milli Eğitim Bakanlığı ve Tohum Otizm Vakfı iş birliğiyle katlanarak artacağını bildirdi.Okullarda bine yakın çocuğa ulaşılacakVerilen bilgiye göre, Engelsiz Eğitim'den Engelsiz Akademi'ye, Turkcell Diyalog Müzesi'nden Engelli Sporu'na, Hayal Ortağım'dan İşaret Dilim uygulamasına kadar hayatın hemen her alanında çalışmalar sürdüren Turkcell, fırsat eşitliği yaratmak ve Türkiye'nin geleceğine değer katmak üzere, şimdi de otizmli çocukların gelişimine destek oluyor."İçimdeki Hazine" projesi kapsamında okullara kurulan özel sınıflar ve ücretsiz dijital uygulama ile Türkiye'nin dört bir yanındaki otizmli çocukların eğitimine destek olunması hedefleniyor.Proje Arıkovanı'ndan çıktıTurkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda fonlanarak hayata geçen proje, Turkcell tarafından sahiplenerek tüm Türkiye'deki otizmli çocuklara ve ailelerine ulaşıyor.İki alanda uygulanan proje kapsamında, otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin eğitim gördüğü özel sınıflar oluşturuldu ve otizmli çocuklar için bir dijital uygulama geliştirildi.Şimdiye kadar İstanbul, İzmir Çorum ve Tekirdağ 'daki toplam 10 özel eğitim okulunda hayata geçen proje kapsamında, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda mimari donanım, çeşitli eğitim materyalleri ve tabletler yer alıyor.Bu eğitim materyalleri, alıcı ve ifade edici dil gelişimi, öz bakım becerileri, büyük-küçük kas gelişimi, sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirmek üzere özel tasarlanmış malzemelerden oluşuyor."İçimdeki Hazine" uygulamasıyla teknolojik destek"Otizm spektrum bozukluğu", sosyal etkileşimde, sözel ve sözel olmayan iletişimde bozukluklarla, tekrarlayan davranışlar ve ilgi alanlarının sınırlılığı ile karakterize edilen, nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanıyor.Türkiye'de yaklaşık 1 milyon otizmli yaşıyor. Bunların 352 bini 0-18 yaş arasında bulunurken, bu yaş aralığındaki çocukların sadece yüzde 5'i eğitim fırsatlarından faydalanabiliyor.Çocuk psikologları ve eğitmenler gözetiminde geliştirilen "İçimdeki Hazine" uygulaması, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların zihinsel, davranışsal ve duygusal gelişimlerine destek olmasının yanı sıra aileler ve özel eğitim öğretmenlerine de çocukların gelişimlerini takip edebilecekleri anlık raporlar ve bilgilendirici içerikler sağlıyor.Tablete ve telefona indirilebilen "İçimdeki Hazine", herkese ücretsiz olarak sunuluyor. Uygulamadaki internet kullanımları da Turkcell abonelerinin data paketlerinden düşmüyor.Toplantı kapsamında, Turkcell ve Tohum Otizm Vakfı önderliğinde, otizmli çocukların eğitim ihtiyacına dikkati çekmek için hazırlanan farkındalık filmi de paylaşıldı. Filmde Ali Poyrazoğlu Pelin Karahan ve Sedef Avcı rol alarak otizmli çocukların eğitimine destek sağladı.