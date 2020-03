Turkcell Platinum ayrıcalıklı gecelere John Malkovich ile başlıyor

Türkiye'nin dijital operatörü Turkcell, Platinum ana sponsorluğunda gerçekleştirdiği Night Flight İstanbul konserlerinin açılışını John Malkovich'in sıra dışı gösterisi "The Music Critic Show"u ile yapıyor.Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bu sene dördüncü defa Turkcell Platinum ana sponsorluğunda gerçekleşecek konserler serisi YoYo-Ma'dan Berlin Senfoni Oda Orkestrası'na, Karsu'dan besteci ve piyanist Joachim Horsley'ye kadar dünyaca ünlü orkestra ve müzisyenlerin performanslarına ev sahipliği yapacak. Ayrıcalıklı gecelerin kapanışı ise Tuluğ Tırpan yönetimindeki An Epic Symphony, Hayko Cepkin ve Mercan Dede ile gerçekleşecek.Dünyaca ünlü ikonik sinema yıldızı John Malkovich'in 10 yıldır büyük ilgi gören "The Music Critic Show" isimli şovu, son temsilini İstanbul'da gerçekleştirecek. Malkovich performans boyunca canlı orkestra eşliğinde çok sevdiği Mozart, Beethoven, Brahms, Chopin, Debussy, Kanchelli, Prokofiev, Schumann ve Igudesman gibi klasik müzik sanatçılarının şarkılarıyla teatral yeteneklerini sergileyecek. Malkovich'in, sahnelendiği her ülkede seyirciden büyük alkış alan gösterisi son kez İstanbullu hayranlarıyla Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryumu'nda olacak.-Grammy'li Yo-Yo Ma, Turkcell Platinum ile İstanbul'daTurkcell Platinum Night Flight İstanbul konserler serisi kapsamında Grammy ödüllü müzisyen Yo-Yo Ma 4 Nisan'da sahne alacak. Şef Jürgen Bruns yönetiminde Berlin Senfoni Oda Orkestrası 4 Eylül'de, son dönemin en özel seslerinden Karsu özel quartet ekibiyle 12 Eylül'de, ABD'li piyanist Reuel 3 Ekim'de, 50'den fazla film ve televizyon projesi için esere imza atan piyanist ve besteci Joachim Horsley 16 Ekim'de İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.Sekiz konserlik Night Flight İstanbul serisi 29 Ekim'de Tuluğ Tırpan yönetimindeki 120 kişilik kadrosuyla An Epic Symphony, Hayko Cepkin ve Mercan Dede konseriyle muhteşem bir kapanış gerçekleştirecek.Geçtiğimiz yıl toplam yedi konserde 7 bin 700 kişinin katılımıyla sona eren Turkcell Platinum Night Flight İstanbul konserleri, bu yıl da müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Kaynak: AA