CARMEDYA.COM – Turkcell Platinum Offroad Park"ın ev sahipliğinde bu sene ilk kez düzenlenen Turkcell Platinum Offroad Challenge, İstanbul"un kalbinde offroad heyecanı yaşatttı.İlk kez düzenlendiBu yıl ilk kez düzenlenen ve arazi yarışlarını şehrin kalbine taşıyan Turkcell Platinum Offroad Challenge, offroad tutkunu ünlüleri bir araya getirdi. Maslak"taki Turkcell Platinum Offroad Park"ta düzenlenen ve 21 takımdan 42 offroad tutkununun kıyasıya yarıştığı turnuvanın birincisi, pilotluğunu Yakup Çavuş"un, co-pilotluğunu ise Orhan Cavuş"un yaptığı takım oldu. 3 etap ve 9 istasyondan oluşan zorlu parkurda mücadele eden ekiplerden pilotluğunu Ali Ataş"ın, co-pilotluğunu da Ömer Kızılay"ın yaptığı ekip ikinci, pilotluğunu Burak Altıntaş"ın, co-pilotluğunu ise İlkan Metin"in yaptığı takım ise üçüncülüğü elde etti. Offroad yarış turnuvasında mutlu sona ulaşan isimler ödüllerini Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş"in elinden aldı.3 Etapta geçildiBu sene ilk kez düzenlenen Turkcell Platinum Offroad Challenge"ta pilotlar 3 etaptan geçti. İlk etapta takımlar zorlu engellerden geçerken bayrak topladı. İkinci etapta araç üstüne koyulan lastikleri düşürmeden parkuru geçmeye çalışan takımlar, final etabında ise pilotun gözleri kapalıyken sadece co-pilotun yönlendirmeleriyle mücadeleci parkuru geçmeye çalıştı.Pist kullanımı ve eğitimler yüzde 50 indirimliTurnuvanın düzenlendiği Turkcell Platinum Offroad Park, haftanın 7 günü tüm Platinum müşterilerine açık olarak hizmet veriyor. Turkcell Platinum Off-Road Park"a gelecek tüm Platinum müşterileri, yüzde 50 indirimli olarak istediği kadar pisti kullanabilirken, eğitim paketleri de satın alabiliyor. Bunun yanı sıra her hafta 60 Turkcell Platinum kullanıcısı, çift kişilik Off-Road deneyimi kazanma şansına sahip oluyor. Yüzde 50 indirim kodu ve çift kişilik deneyim kazanma şansı için Turkcell Platinum uygulamasına girmek yeterli oluyor.The post Turkcell Platinum Offroad Challenge offroad heyecanını şehrin kalbine taşıdı appeared first on Carmedya.