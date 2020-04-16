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Turkcell Superonline ev internetinin hızını katladı

Turkcell Superonline evden çalışma ve evden eğitim sürecinde interneti yoğun olarak kullanan fiber müşterileri için en düşük indirme hızını 50 Mbps'ye, yükleme hızını ise dört kat artırarak 20 Mbps'ye çıkardı.

16.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:20
Turkcell Superonline ev internetinin hızını katladı
Turkcell Superonline evden çalışma ve evden eğitim sürecinde interneti yoğun olarak kullanan fiber müşterileri için en düşük indirme hızını 50 Mbps'ye, yükleme hızını ise dört kat artırarak 20 Mbps'ye çıkardı. Bu sayede fiber kullanıcıları işlerini daha hızlı yapabilecek, öğretmen ve öğrenciler birbirleri ile daha hızlı dosya paylaşabilecek.

#EvdeHayatVar çağrısıyla, evde kalma imkanı olan vatandaşlar için farklı çözümler sunan Turkcell, fiber internet abonelerinin hem indirme hem de yükleme hızlarını artırarak evde geçirilen zamanın en verimli şekilde geçirilmesine yardımcı oluyor.

Yapılan şirket açıklamasına göre Turkcell Superonline, fiberde en düşük indirme hızını 50 Mbps'ye yükseltti. Böylece mevcut durumda 15, 25 ve 35 Mbps hızdan faydalanan abonelerin tümü 50 Mbps internetten faydalanabilir hale geldi. 1 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek bu özel uygulama ile Turkcell Superonline, özellikle eğitimine evde devam eden öğrencilerin ve uzaktan çalışanların hayatına en verimli şekilde devam edebilmesine katkıda bulunmayı sürdürdü. Ayrıca film izleyen, müzik dinleyen, oyun oynayan kullanıcılar fiber yükleme hızının artmasıyla birlikte dijital platformlardan daha etkin hizmet alabilecek ve evdeki vaktini çok daha iyi geçirebilecekler.

"Altyapımız Türkiye 'nin hizmetinde"

"Turkcell olarak milletçe mücadele verdiğimiz şu günlerde vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz" diyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Her fırsatta fiberin ülkemiz için önemine vurgu yapıyoruz. Bugün de fiber altyapının yaygınlığının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Turkcell olarak bu süreçte evlerinden çalışan ve işlerine mümkün olduğunca evlerinden devam eden kullanıcılarımız için indirme ve yükleme hızlarını katladık. Türkiye'yi ışık hızında fiber internet ile tanıştıran Turkcell Superonline'ın güçlü altyapısını Türkiye'nin hizmetinde." şeklinde konuştu.

Yükleme hızı da 20 mbps'ye yükseltildi

Salgın ile mücadele sürecinde eğitime ve çalışmaya evden devam edenler için indirme hızının yanı sıra dosya yükleme hızı da oldukça önemli. Çalışanları, öğrencileri, internete içerik üretenleri veya içerik yükleyenleri de unutmayan Turkcell Superonline, yükleme hızını da en az 4 kat artırarak 20 Mbps'ye çıkardı. Böylece ödevlerini gönderen öğrencilerin, dosya transferi yapan çalışanların, sevdikleriyle görüntülü görüşme yapanların, sıkça canlı yayın yapanların ve sosyal medya platformlarına video yükleyenlerin de yüzünü güldürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Superonline, Türkiye, Ekonomi
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