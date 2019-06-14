14.06.2019 11:11
Haberler»Spor » Haber

Turkcell Türkiye 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası

Turkcell Türkiye 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası

Turkcell Türkiye 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.

Turkcell Türkiye 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.
Ankara'daki Naili Moran Atletizm Pisti'nde gerçekleşen şampiyonaya 65 bölgeden, 800'ün üzerinde atlet katıldı.
Yarışmalarda alınan sonuçlar, Balkan 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları (EYOF) ve Ukrayna'daki yaş grubu yarışmalarına gidecek takımların belirlenmesinde etkili olacak.
Erkekler ve kadınlarda kategorilerinde birinci olan atletler ve dereceleri şöyle:
Erkekler:
100 metre: Umut Uysal (Sakarya) 10.55
200 metre: Özgür Beydemir (Ankara) 21.75
400 metre: Gökdeniz Göçmen (Konya) 48.52
800 metre: Süleyman Toker (Gaziantep) 1.56.08
1500 metre: Hakan Buğanlı (Kars) 4.00.57
3000 metre: Abdülbaki Enterili (Kayseri) 8.45.42
110 metre engelli: Ersin İlhan (Kocaeli) 14.45
400 metre engelli: Haydar Ariz (Tokat) 56.14
2000 metre su engelli: İbrahim Karateker (Muş) 6.02.33
Yüksek atlama: Bedirhan Alpagu (Bingöl) 2,06
Sırıkla atlama: Sedat Cacim (Mersin) 4,30
Uzun atlama: Hacı Arıkhan (Mersin) 6,77
Üç adım atlama: Halil Oğurlu (İzmir) 14,15
Çekiç atma: Emirhan Şipşak (Samsun) 62,84
Disk atma: Delil Dilovan Bal (Van) 53,07
Gülle atma: Melih Gökalp (Kütahya) 17,57
Cirit atma: Oğuzhan Usta (Osmaniye) 67,65
4x100 metre: Erzurum karması 44.17
4x400 metre: Antalya karması 3.33.38
10 bin metre yürüyüş: Serhat Güngör (Malatya) 45.56.73
Kızlar:
100 metre: Hilal Durmaz (İzmir) 12.12
200 metre: Simay Özçiftçi (İzmir) 24.60
400 metre: Nevin İnce (Van) 57.09
800 metre: Aleyna Tok (Niğde) 2.12.31
1500 metre: Hacer Yılmaz (Kütahya) 4.38.53
3000 metre: Urkuş Işık (Nevşehir) 10.07.99
100 metre engelli (76 cm): Cansu Nimet Sayın (İstanbul) 14.54
400 metre engelli: Gizem Duygu Güney (İzmir) 1.04.05
2000 metre su engelli: Şevval Özdoğan (Niğde) 6.52.71
Yüksek atlama: Senanur Akgün (Ankara) 1,69
Sırıkla atlama: Elif Özelçi (Ankara) 3,30
Uzun atlama: Yağmur Menteş (İstanbul) 5,46
Üç adım atlama: Iraz Engin (Bursa) 11,90
Çekiç atma (3 kg): Vildan Kelek (Tokat) 59,37
Disk atma: Edanur Şimşek (İzmir) 46,26
Gülle atma (3 kg): Ece Narttürk (Adana) 15,22
Cirit atma (500 g): Selma Davulcu (Konya) 53,64
4x100 metre: İzmir karması 50.54
4x400 metre: Gaziantep 2. takımı 4.07.48
5 bin metre yürüyüş: Şükran Ayaz (Batman) 26.04.09
Kaynak: AA
Ankara, Türkiye, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:17 Mazhar Alanson'un 56 yaşındaki eşi Biricik Suden kaslı fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı
11:16 Başkan Akın'dan karne hediyesi aquapark bileti
11:16 TUSAŞ, BUÜ'lü stajyerlerin tamamını işe aldı
11:16 Oyunun "Babası" SANKO Park'ta
11:16 Samsun'da sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
11:16 Denizli'nin atık tekstil ürünleri, Brezilya'da oyuncak oluyor
11:16 Kapıkule'de Yaklaşık 500 Bin Adet Ecstasy Ele Geçirildi
11:16 Lübnan'da 100 bin çocuk işçi var
11:16 Balıkesir Üniversitesinde mezuniyet heyecanı
11:16 Bu okulda eğitim bitti "hasat" bitmedi
11:15 7'nci kez taşınacak Yusufeli yeni yerleşim projesinde sona gelindi
11:15 Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor
11:15 Karnesini evinde valinin elinden aldı
11:15 Büşükşehir'den ihale