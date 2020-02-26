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Turkcell Türkiye Kros Ligi'nin finali 29 Şubat'ta Ayvalık'ta yapılacak

Turkcell Türkiye Kros Ligi'nin finali, 29 Şubat Cumartesi günü Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılacak.

26.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:28Turkcell Türkiye Kros Ligi'nin finali 29 Şubat'ta Ayvalık'ta yapılacak
Turkcell Kros Ligi'nin finali, 29 Şubat Cumartesi günü Balıkesir'in ilçesinde yapılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde düzenlenen, ilk iki kademesi Mersin ve Kuşadası'nda gerçekleştirilen ligde sezon Ayvalık'ta Çamlık Mesire Alanı Parkuru'ndaki mücadeleyle sona erecek.
Yarışmalarda, ilk iki kademeye kayıtlı 31 takımın sporcuları ve ferdi katılımcılarla yaklaşık 300 atletin koşması bekleniyor.
Organizasyonda, Bölgesel Kros Ligi'nde başarılı olan takımların katıldığı 18 yaş altı kros bayrak yarışı da yapılacak.
Türkiye Kros Ligi'nde iki kademe sonuçlarına göre oluşan ilk üç şöyle:
Büyük erkekler:
1. İstanbul Büyükşehir Belediyespor - 42 puan
2. Ankara Büyükşehir Belediye EGO - 46 puan
3. İstanbul Beştelsiz Kulübü - 116 puan
Büyük kadınlar:
1. Kasımpaşa Spor Kulübü - 44 puan
2. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü - 66 puan
3. Fenerbahçe - 101 puan

20 yaş altı erkekler:
1. Fenerbahçe - 46 puan
2. Kocaeli Darıca Belediye Eğitimspor - 47 puan
3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü - 79 puan

20 yaş altı kadınlar:
1. Fenerbahçe - 44 puan
2. ENKA Spor - 56 puan
3. Erzurum Gençlik Spor Kulübü - 102 puan

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ayvalık, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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