Turkcell Vakfı Faaliyetlerine Resmen Başladı

Turkcell Vakfı bugün yapılan ilk Mütevelli Heyeti toplantısıyla birlikte resmi olarak faaliyetlerine başlamış oldu.Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dezavantajlı bireylere ve topluma yatırım odaklı kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine her yıl gelirlerinin yüzde 1'ine tekabül edecek bir bütçe ayıran Turkcell, bu alandaki faaliyetlerini bir çatı altında toplamak üzere güçlü bir adım daha attı.Kuruluş kararı 30 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında hissedarların bilgisine sunulan Turkcell Vakfı ile ilgili Resmi Gazete kararı 28 Ekim 2018 tarihinde yayınlanmıştı. Bugün yapılan ilk Mütevelli Heyeti toplantısıyla birlikte Turkcell Vakfı resmi olarak faaliyetlerine başlamış oldu.İlk Mütevelli Heyeti toplantısında vakfın Mütevelli Heyeti Başkanlığı'na aynı zamanda Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmekte olan Ahmet Akça seçilirken, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcılığı'na Atilla Koç seçildi.Toplantı neticesinde oluşturulan Turkcell Vakfı Yönetim Kurulu'nda ise, Ahmet Akça (Başkan), Muhterem Kaan Terzioğlu (Başkan Yardımcısı), Ali Türk, Osman Yılmaz ve Banu Şensivas (Genel Sekreter) yer aldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, binlerce yıllık vakıf müessesesinin toplumsal refahın artırılması noktasında kamu-özel sektör işbirliğinin nasıl olması gerektiğine dair dünyaya bir model teşkil ettiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:"Günümüz dünyası, yalnızca devletlerin sorumluluk almasıyla çözülemeyecek kadar karmaşık problemlerle mücadele ediyor. Bu anlamda tüm dünyadaki özel sektör temsilcilerine büyük görevler düşüyor. Biz de bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek projelerimizi daha güçlü, etkili, verimli, şeffaf ve daha yüksek fayda yaratacak bir noktaya taşımak adına Turkcell Vakfı'nı kurduk. Bundan sonra her sene hissedarlarımızın da belirleyeceği çerçeve dahilinde diğer yardımlarımız gibi Turkcell Vakfı'na da bağışta bulunulacak."Marka olarak ana faaliyet odakları olan teknoloji alanında her zaman daha iyisinin mümkün olduğu inancıyla, en son teknolojilerle müşterilere hizmet verdiklerini ifade eden Akça, aynı anlayışı kurumsal sosyal sorumluluk stratejilerine de yansıtarak Turkcell markasının gücünü ve güvenini de arkasına alan Turkcell Vakfı ile hem Türkiye'ye, hem de tüm insanlığa hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.Akça, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden bir marka olarak teknolojik hizmetlere erişimdeki uçurumun giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak, dijital ürün ve hizmetlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve bu amaçlarla toplumun her kesiminin teknolojiden ve dijital imkanlardan faydalanması için projeler üretmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "Turkcell Vakfı çatısı altında ülkenin ve toplumun her alanda ihtiyaç duyduğu bilim insanlarının ve vasıflı iş gücünün yetiştirilmesini sağlayarak bu suretle ülkenin istihdam imkanlarını artırıcı eğitim çalışmalarında bulunmak istiyoruz. Türkiye'nin teknolojide tüketen değil üreten ülke olması yolunda rol alacak öğrenciler ve öğretim elemanlarının yetişebilmesi için ekonomik, sosyal ve kültürel destek sağlamak üzere çalışacağız.Teknolojik girişim ve projelerin desteklenmesi amacıyla gerekli platformları ve yapıları kurarak bu girişimlerin daha büyük kitlelere ulaşmasını temin edeceğimize ve ihtiyacı bulunan projelere gerekli desteği vererek Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında da önemli katkıda bulunacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.