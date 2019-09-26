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GSM Operatörlerinden Turkcell ve Türk Telekom'dan mobil hatlardaki yaşanan şebeke ve internet kesintileri hakkında açıklamalar yapıldı

Türk Telekom ve Turkcell, mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama yaptı. İki kurum da kesintinin yoğunluk kaynaklı gerçekleştiğini, 4.5G ve fiber altyapısının kesintisiz hizmet verdiğini kaydetti.

26.09.2019 19:32

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türk Telekom, Yaşam, Ekonomi, Güncel


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