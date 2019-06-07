07.06.2019 16:27
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"Turkcell Yıldızlı Geceler" başlıyor

"Turkcell Yıldızlı Geceler" başlıyor

Turkcell'in klasik hale gelen "Yıldızlı Geceler" konserleri, bu yıl Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Poll Production organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak.

Turkcell'in klasik hale gelen "Yıldızlı Geceler" konserleri, bu yıl Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Poll Production organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sanatçılar, 24 Temmuz-1 Ağustos arasında İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.
Berkay'ın 24 Temmuz sahne almasıyla başlayacak "Yıldızlı Geceler"de, sırasıyla Ziynet Sali, Koray Avcı, Sibel Can, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu & Hakan Altun, Selami Şahin, Mustafa Sandal ve Demet Akalın konser verecek.
Kaynak: AA
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