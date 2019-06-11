Türkçeyi "sahne tozu yutarak" öğrendiler

Kaynak: AA

CİHAN DEMİRCİ - Birçok ülkeden eğitim için Trakya Üniversitesine (TÜ) gelen uluslararası öğrenciler, tiyatro sayesinde Türkçeyi daha hızlı öğrendi.Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinde eğitim alan öğrenciler yıl boyunca dersin ardından sınıfı tiyatro sahnesine dönüştürerek prova yaptı."Kutlama" adlı oyunu sahneye koyan uluslararası öğrenciler, turne düzenlemeyi hedefliyor.TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, farklı ülkelerden 3 bin 300 uluslararası öğrencinin TÜ'de eğitim gördüğünü söyledi.Misafir öğrencilerin kazandıkları bölüme başlamadan önce Türkçe eğitimi aldıklarını belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:"Uluslararası öğrencilerimizin her türlü sosyal, kültürel faaliyetlerini destekliyoruz. Üniversitemizde güzel bir örnek yaşadık. Uluslararası öğrencilerimiz sahne tozunu yuttu. Bir tiyatro kulübümüz Türkçeyi hiç bilmeyen, yeni öğrenen öğrencilerimizi ekiplerine dahil ettiler. Bu öğrencilerimiz Türkçe öğrenirken, tiyatro eğitimi de aldı. Çocuklarımız sahnede çok başarılıydılar. Bu sayede hem yeni arkadaşlıklar kuruyor hem de Türkçeyi öğreniyorlar. Uluslararası öğrenciler Edirne'de mutlular. Sayılarını artırarak hem Türkiye'ye hem dünyaya eğitim alanında hizmet etmeye devam edeceğiz."Tabakoğlu, 2023'te 10 bin uluslararası öğrencinin TÜ'de eğitim almasını hedeflediklerini belirterek, "2 yılda ikiye katladığımız bu oranla bu sene 2 bin 500 yeni kontenjan belirledik. Üniversitemizi tamamen uluslararası üniversite haline getireceğiz." dedi.Uyum ve dil sorununu çözen uluslararası öğrencilerin başarılar elde ettiğini anlatan Tabakoğlu, mühendislik fakültesi birincisinin Suriyeli, güzel sanatlar fakültesinin birincisinin de Moldovalı olduğunu ifade etti."Tiyatro sahnesi okul oldu"Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı öğretim görevlisi Aynur Tusgil de Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Kosova, Moldova, Ukrayna, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gambiya, Komor, Kamerun ve Cezayir'den gelen öğrencilere kazandıkları bölüme başlamadan önce Türkçe eğitimi verdiklerini belirtti.Uluslararası öğrencilerin Türkçeyi çabuk kavradığını aktaran Tusgil, şöyle devam etti:"Sadece dil öğretmekle kalmayıp sosyal faaliyetlere de yer veriyoruz. Uluslararası öğrencilerimizle bir tiyatro oyunu düzenledik. Sanatın, tiyatronun Türkçe öğretiminde dil öğretiminde önemli bir yere sahip olduğunu kavradık. Öğrencilerimiz için zorlu bir süreç oldu ama başardılar. 1 yıldır prova yaptıkları oyunu sahneye koydular. Bu süreç içerisinde B1 veya A2 olan seviyelerini C1 seviyesine çıkardılar. Uluslararası öğrenciler sahnede hem arkadaşlık ettiler Türk öğrencilerimizle hem de provalarda Türkçeyi iyi şekilde öğrendiler. Tiyatro sahnesi okul oldu.""Tiyatro sayesinde özgüven kazandım"Karadağ uyruklu öğrenci Abide Haksabanovic, Türkçeyi sahnede öğrendiğini ifade etti.Dil merkezindeki dersinin ardından bir yıl boyunca tiyatro provalarına gittiğini söyleyen Haksabanovic, "Ailemden, ülkemden uzakta eğitim görüyorum ama arkadaşlarım ve öğretmenlerim sayesinde kendimi Karadağ'da gibi hissediyorum. Tiyatro sayesinde özgüven kazandım. İmkanımız olursa oyunumuzu diğer üniversitelerde de sahneye koymak istiyoruz." dedi.