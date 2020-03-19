Türkeli-Ayancık karayolunda heyelan
Sinop'un Türkeli ile Ayancık ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda heyelan meydana geldi.
19.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:54
Sinop 'un Türkeli ile Ayancık ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda heyelan meydana geldi.
İki ilçeyi birbirine bağlayan karayolunun Tevfikiye köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sonucu karayolu yeniden ulaşıma açıldı. - SİNOP
İki ilçeyi birbirine bağlayan karayolunun Tevfikiye köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sonucu karayolu yeniden ulaşıma açıldı. - SİNOP
Kaynak: İHA