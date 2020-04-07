Türkeli'de apartmanda korkutan yangın
Türkeli ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın korkuttu.
07.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:48
Alınan bilgiye göre, Türkeli'nin Profesör Doktor Necmettin Erbakan Sokağı'ndaki 5 katlı apartmanda bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiyeye bildirilmesiyle olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek büyümesini engelledi. Müdahale sonucu yangın, diğer katlara ulaşmadan söndürüldü. - SİNOP
Kaynak: İHA