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Türkeli'de apartmanda korkutan yangın

Türkeli ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın korkuttu.

07.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:48
Türkeli'de apartmanda korkutan yangın
Türkeli ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, Türkeli'nin Profesör Doktor Necmettin Erbakan Sokağı'ndaki 5 katlı apartmanda bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiyeye bildirilmesiyle olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek büyümesini engelledi. Müdahale sonucu yangın, diğer katlara ulaşmadan söndürüldü. - SİNOP

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkeli, 3. Sayfa
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