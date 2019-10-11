Haberler » Güncel » Türkeli'de 'Benim Hikayem Projesi' etkinliği

Türkeli'de "Benim Hikayem Projesi" etkinliği

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile "Benim Hikayem Projesi"ne Türkeli ilçesi Helaldı Ortaokulu da katıldı.

11.10.2019 16:53Türkeli'de
Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile "Benim Hikayem Projesi"ne Türkeli ilçesi Helaldı Ortaokulu da katıldı.

Proje kapsamında öğrencilere kamera ekipmanlarıyla tanıştırma ve kullandırma eğitimleri verildi. Eğitimler, dernek başkanı ve kameraman Aytekin Polatel ve dernek üyesi yönetmen Sinan Demirkaya tarafından verildi. Öğrenciler, misafirlerin hayal gücünü zorlayıcı, düşündüren sorularıyla ve tüm dikkatleriyle aldıkları eğitimden heyecan duyduklarını belirttiler ve eğitimi başarıyla tamamladıklarını gösterdiler.

Yeni meslekleri yakından tanıma imkanı veren ve kamera kullanım eğitimleri, klip çekimi, eğitim öğretimi besleyerek kısa sürede başarılı bir çalışmayla sonlandırıldı. Çekilen klibin 24 Kasım'da tüm medya kanallarında gösterimde olması planlanıyor. - SİNOP

Türkiye, Türkeli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:58 Bağcılar'da çatı yangını (1)
18:56 Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
18:54 "Terörle mücadele, insan hakları mücadelesidir"
18:54 "Kızlar İçin STEM Okulu Projesi"
18:53 Yaşlı adam yalnız yaşadığı dükkanında ölü bulundu
18:52 Denizli'de kalitesiz kömür denetimi
18:52 Dha yurt bülteni - 19
11.10.2019 18:59:05