22.06.2019 04:32
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Türkeli'de futbol turnuvası

Türkeli

Sinop'un Türkeli ilçesinde, bir dernek tarafından ilk kez düzenlenen futbol turnuvası başladı.

Sinop 'un Türkeli ilçesinde, bir dernek tarafından ilk kez düzenlenen futbol turnuvası başladı.

Türkeli Genç İşadamları Derneği tarafından düzenlenen ve Cumhuriyet Ortaokulu Halı Sahası'nda gerçekleşen turnuvanın açılış maçı Şen Mobilyaspor ile Yıkımspor arasında yapıldı. Açılış karşılaşması, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Turnuvada 8 takım oluşturuldu. Takımların kıyasıya mücadele ettiği maça vatandaşların ilgisi yoğundu. Karşılaşmalarda tatlı bir rekabetin hakim olması, izleyiciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkeli Genç İşadamları Derneği Başkanı Gökhan Göksu , turnuvaya destek veren esnaflara teşekkür ederek, müsabakalara vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu ve önümüzdeki yıllarda da turnuvayı gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. - SİNOP
Kaynak: İHA
Genç , Sinop , Futbol , Türkeli , Spor

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