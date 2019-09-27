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Türkeli'de itfaiye binası taşınacak

Türkeli Belediyesi İtfaiye Amirliği hizmet binasının yıkılarak, çay yolu üzerindeki belediyeye ait arsaya yeni bir İtfaiye ve Kademe hizmet binası yapılması planlanıyor.

27.09.2019 17:10Türkeli'de itfaiye binası taşınacak
Türkeli Belediyesi İtfaiye Amirliği hizmet binasının yıkılarak, çay yolu üzerindeki belediyeye ait arsaya yeni bir İtfaiye ve Kademe hizmet binası yapılması planlanıyor.

Türkeli Belediyesi tarafından İtfaiye Amirliği hizmet binasının mevcut yerinden kaldırılarak, Metin Bostancıoğlu Caddesi çay yolu üzerindeki belediyeye ait arsaya yapılması için proje çalışmalarına başlandı.

Türkeli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, itfaiye ve kademe binasının günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi ve ilçede eğitim öğretime başlayan Türkeli Fadıl Demirel Meslek Yüksekokuluna okul bahçesi ve çeşitli aktivitelerin yapılabileceği alanlar oluşturmak amacıyla itfaiye ve kademe binasını taşımayı hedefledikleri belirtildi.

Çalışmaların projenin oluşturulması ile birlikte netlik kazanılacağı ifade edildi. - SİNOP

Türkeli, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

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