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Türkeli'de jandarmadan 'güvenli geçiş ' çalışmaları

Sinop'un Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timi, okul önlerinde öğrencilerin güvenle geçiş yapabilmeleri adına çalışma başlattı.

09.10.2019 15:01Türkeli'de jandarmadan 'güvenli geçiş ' çalışmaları
Sinop'un Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timi, okul önlerinde öğrencilerin güvenle geçiş yapabilmeleri adına çalışma başlattı.

Ülke genelinde yaya öncelikli trafik anlayışının hızla hayata geçirilmesi adına bakanlıkça hızlı adımlar atılırken, Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timi de okul önlerinde öğrencilerin güvenle geçiş yapabilmeleri adına yaya çizgileri ve yaya geçiş sembolleri çizerek öğrencilerin güvenliğinin arttırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışma kapsamında okul servislerinin de ilgili mevzuata ve kurallara uygun yollarına devam etmeleri için Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timinin denetimlerini sürdürdüğü öğrenildi. - SİNOP

Jandarma, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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