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Türkeli'de 'kadına şiddet' konuşuldu

Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak başkanlığında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

27.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:03 Türkeli'de 'kadına şiddet' konuşuldu
Kaymakamı Hüseyin Remzi başkanlığında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıda, kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesinde iş birliği içerisinde gerekli önlemlerin alınması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın (2020 - 2021) kurumlar arası iş birliği ve eşgüdümle uygulanması ile ilgili sunum yapılmasının ardından görüş, öneri ve değerlendirmeler sonrasında toplantı sona erdi.

Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak başkanlığında yapılan toplantıya, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar İlhan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su, İlçe Emniyet Müdür V. Oğuz Tatar, İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, SYDV Müdürü Erol Akyüz, Toplum Sağlığı Merkezi Başkan Vekili Samet Çevik, Sinop Üniversitesi Türkeli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sibel Töre ve Öğretim Görevlisi Burcu Özkan katıldı. - SİNOP

Türkeli, Konak, Güncel

Kaynak: İHA

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