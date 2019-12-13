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Türkeli'de Kent Meydanı Projesi hayata geçiyor

Türkeli'de hayata geçirilecek yaklaşık 1 milyon liralık "Kent Meydanı Projesi" için İller Bankası'ndan 750 bin lira ödeneğin hibe olarak çıkartıldığı bildirildi.

13.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:59Türkeli'de Kent Meydanı Projesi hayata geçiyor
'de hayata geçirilecek yaklaşık 1 milyon liralık "Kent Meydanı Projesi" için İller Bankası'ndan 750 bin lira ödeneğin hibe olarak çıkartıldığı bildirildi.

AK Parti Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur 'un destekleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatlarıyla, 750 bin lira hibe olarak ödeneği çıkan, 250 bin lira belediye bütçesinden sağlanacak "Kent Meydanı Projesi" için saha çalışmaları sürüyor.

İlçede yapılması planlanan "Kent Meydanı Projesi" ile ilgili soruları yanıtlayan Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, saha çalışmalarının tüm teknik ekiple birlikte hafta sonunda da çalışmaların devam ettiğini, projenin son aşamalarında olduklarını söyledi. - SİNOP

İller Bankası, Türkeli, Giresun, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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