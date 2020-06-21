Türkeli'de şehit yakınları ve gazilere Babalar Günü ziyareti

Sinop'un Türkeli ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları ve gazilere ziyaret gerçekleşti.

Türkeli'de şehit yakınları ve gazilere Babalar Günü ziyareti
21.06.2020 16:58 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:47
Sinop'un Türkeli ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları ve gazilere ziyaret gerçekleşti.

Türkeli ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su ve İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Tatar tarafından ilçedeki şehit babaları ve gaziler ziyaret edildi. Ziyarette Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları ve gazilerin Babalar Günü kutlanarak hediye takdim edildi. Ziyaretler, ilçeye bağlı köylerdeki şehit babaları ve gazilerin ziyaret edilmesiyle devam etti. - SİNOP

Kaynak: İHA

Etiketler: Babalar Günü, Türkeli, Sinop, Güncel, Haber

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