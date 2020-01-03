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Türkeli'de toplantı ve gösteri yürüyüş alanları belirlendi

Türkeli Kaymakamlığı, bu yılki toplantı ve gösteri yürüyüş alanlarının belirlendiği açıkladı.

03.01.2020 19:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:41 Türkeli'de toplantı ve gösteri yürüyüş alanları belirlendi
Kaymakamlığı, bu yılki toplantı ve gösteri yürüyüş alanlarının belirlendiği açıkladı.

Türkeli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Önleme Planı' dahilinde belirtilen tüm hususlar gözden geçirilmiş, söz konusu planın ilçemiz ve günün şartları göz önüne alındığında, ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte olduğu ve bu nedenle herhangi bir değişikliğe gerek duyulmadan aynı şekli ile kalmasının uygun olacağı görüş ve kanaatine varıldığından, ilgi ve sayılı makamın olurlarıyla tespit edilen, toplantı ve gösteri yürüyüş alanlarının aşağıda belirtildiği şekilde 2020 yılı içerisinde de aynen uygulanacaktır.

Toplanma Yeri, Gemiyanı Mahallesi Köprübaşı Mevkii. Yürüyüş Güzergahı, Erdembey Caddesi, Cumhuriyet Caddesi. Miting Alanı, Tümerkan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Anıtı'nın bulunduğu alan, Cumhuriyet Meydanı olarak belirlenmiştir" denildi. - SİNOP

Cumhuriyet Caddesi, Türkeli, Güncel

Kaynak: İHA

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